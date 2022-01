1,4 miliarde dolari, valoarea estimată a firmei fondate în America de un antreprenor cu origini românești

Startup-ul IT fondat în America de către un antreprenor de origine română a ajuns să fie evaluat la 1,4 miliarde de dolari, în urma celei mai recente runde de investiții pe care a obținut-o la început de an 2022.

Am mai scris pe StartupCafe.ro despre Larry Gâdea, un antreprenor canadian de origine română. În 2013, el a fondat startup-ul de tehnologie Envoy, care are sediul central la San Francisco, un mare pol tehnologic al SUA.

Pe 11 ianuarie 2022, compania antreprenorului în vârstă de 34 de ani a anunțat că a mai obținut o rundă de investiții de 111 milioane de dolari, în urma căreia Envoy este evaluat la 1,4 miliarde de dolari, fiind considerat „unicorn”.

Finanțarea de serie C a fost condusă de Brookfield Growth, fond de investiții al unei mari companii americane de afaceri imobiliare. Alți investitori noi care au participat la această rundă sunt: BAM Elevate, Seven Seven Six, TriplePoint Capital, Elad Gil și alții. De asemene,a investotori mai vechi ai startup-ului și-au suplimentat și ei investiția: Menlo Ventures, Andreessen Horowitz, Initialized Capital și Haystack.

În total, în cei 9 ani de existență, Envoy a ajuns la investiții totale atrase de peste 170 de milioane de dolari.

Envoy este un serviciu de înregistrare a vizitatorilor care intră într-o companie. Sistemul funcționează printr-o aplicație de mobil cu funcții care variază de la preînregistrarea vizitelor si adăugarea in calendar, pana la notificarea angajaților atunci când sunt vizitați sau a executivilor atunci când ajung partenerii cu care trebuie sa se întâlnească, pana la tipărirea insignelor personalizate cu logo-ul companiei si toate datele vizitatorilor, inclusiv fotografie, semnarea unor contracte de confidențialitate la intrarea in sediu, dar si integrarea mai multor birouri ale companiilor.

Larry Gadea s-a născut în anul 1987, la Sibiu. El este plecat din România de la vârsta de 3 ani, când familia sa a emigrat în Germania mai întâi, iar apoi în Canada. Ulterior, Larry s-a stabilit în SUA, la San Francisco, din anul 2009.

Larry este de profesie inginer de software, cu studii la Universitatea Carleton din capitala Canadei, Ottawa. El și-a făcut ucenicia la Google și a lucrat apoi la companii mari, ca Twitter sau Shopify.