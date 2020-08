Omul de afaceri Andrei Pitiș intră în acţionariatul firmei româneşti de IT Softbinator Technologies şi caută să investească în noi antreprenori

Omul de afaceri Andrei Pitiș se alătură firmei româneşti de IT Softbinator Technologies pe poziția de Chairman, prin Simple Capital, vehiculul de investiții al acestuia, care devine acționar al companiei şi caută să învestească în ideile de afaceri a altor antreprenori.

„Consider că soluția reală pentru dezvoltarea companiilor de produs din România, respectiv reușita acestora în piața globală, este un antreprenor dedicat și motivat. Mă bucur să contribui alături de Daniel și de echipa Softbinator Technologies la planurile de dezvoltare ale companiei pe piața globală. Viziunea comună asupra dezvoltării unei companii de acest tip reprezintă baza parteneriatului nostru”, a declarat Andrei Pitiș.

În prezent, acționarii Softbinator Technologies sunt Daniel Ilinca, Alex Dianu, Andreea Popa, Marius Baisan – fiecare îndeplinind diferite roluri în cadrul companiei – și Simple Capital, reprezentată de Andrei Pitiș. Poziția Chairman of the Board are un rol strategic, de coordonare a dezvoltării companiei pe termen lung și mediu, respectiv de extindere a operațiunilor și a bazei de clienți.

„Unul dintre obiectivele Softbinator Technologies - abordare pe care o împărtășim, de altfel, cu Andrei Pitiș - este identificarea antreprenorilor cu viziune în care vom investi prin dezvoltarea soluției tehnice, într-o combinație de cash și equity sau doar equity. Ne bucurăm, așadar, să creionăm împreună următorii pași din strategia de dezvoltare a companiei, pe baza valorilor comune în care ne regăsim”, a declarat Daniel Ilinca, CEO Softbinator Technologies.

Totodată, un alt obiectiv al companiei este creșterea accelerată în perioada următoare, cu accent pe diversificarea clienților externi, în prezent 100% dintre aceștia fiind deja din afara țării (Asia, Europa, SUA). Printre planurile de dezvoltare se află identificarea de noi oportunități de creștere, atât prin dezvoltare de produs, cât și prin investiții tehnologice în companii inovatoare. Principalele piețe vizate, unde Softbinator Technologies își propune să-și aducă aportul în produse inovative, sunt SUA, Israel și Japonia.