Idei de afaceri: Doi stundenţi lasnează un marketplace unde micii producători locali pot vinde legume şi fructe

Doi studenți români, Eugen Iordache și Mircea Oana, au lansat platforma AgriHub.ro, un marketplace online care conectează consumatorii dornici de produse proaspete și naturale cu micii producători locali. AgriHub livrează acasă de la coșuri cu legume, verdețuri și fructe proaspete, de sezon, și până la miere, smoothie-uri și mix de legume deshidratate.

„Luând contact cu mai multe startup-uri din agricultură ne-am dat seama că există o problemă cu vânzarea produselor locale. Aveam mai de mult ideea de a face producătorii români mai vizibili pe piață, însă nu ne gândisem la o formă concretă a proiectului. În noiembrie, când am participat la conferința Impact Hub pe tema Food & Agri, am găsit o nișă în zona de produse locale către restaurante. Deoarece logistica s-a dovedit a fi foarte costisitoare în cazul restaurantelor, în martie am decis să lăsăm pentru mai târziu acest segment și să începem cu o soluție adresată consumatorului final: lădițe cu legume livrate direct la ușa consumatorilor”, explică Eugen Iordache, cofondator AgriHub.ro.

Pentru fermieri, AgriHub e o soluție de e-commerce care le pune la dispoziție un spațiu virtual unde își pot afișa produsele și gestiona comenzile. În prezent, listarea în platformă este gratuită, iar obiectivul AgriHub este să ajungă la câteva mii de kilograme de produse din agricultura locală comandate și sute de clienți care să comande săptămânal.

AgriHub este unul dintre cele 8 proiecte din programul de pre-accelerare Food & Agri Tech Challenge lansat la începutul acestui an de Impact Hub Bucharest și EFSE DF, care se va încheia în iulie odată cu prezentarea proiectelor în fața publicului, a juriului, a investitorilor și specialiștilor din domeniu.