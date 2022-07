Achiziție în IT-ul românesc: Romanian Business Consult preia SmartPay Software

Romanian Business Consult (RBC), companie controlată de antreprenorul Andrei Bojiţă, care activează pe piața de soluții IT pentru comerț si bănci, a cumpărat SmartPay Software (SPS), o firmă antreprenorială de programe pentru procesarea de plăți, și anunță că va continua achizțiile în domeniu.

Prin această achiziție grupul RBC își consolidează poziția pe piața soluțiilor IT din banking și plăți electronice, după ce în 2021 cumpărase și ROPECO București, o firmă cu care SPS avea o colaborare îndelungată.

„Prin adăugarea expertizei SPS în această nișă la infrastructura și capacitățile de integrator IT ale grupului RBC, vom fi în postura să oferim soluții și servicii complete clienților noștri principali, marile rețele de retail modern și instituțiile bancare din România. Vedem în continuare foarte mult potențial de dezvoltare în aria plăților electronice și ne propunem ca prin această achiziție să ne poziționăm oportun pentru a capitaliza în această direcție”, a declarat Andrei Bojiţă (foto), director general și acționar majoritar RBC, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Cele două companii vor continua să opereze ca entități separate, urmărind însă aceeași misiune și aceleași valori de business, păstrându-și structura de angajați și management, diversitatea soluțiilor IT și tipurile de servicii oferite.

„Considerăm că prin unificarea și consolidarea la nivel de grup a competențelor și resurselor vom putea dezvolta și mai mult business-ul comun. Competența nouă în domeniul aplicațiilor software pentru plăți prin card și cash pe care o aducem în echipă va genera cu siguranță oportunități noi de afaceri,” a spus și Sebastian Ioniță, director general și acționar SPS.

RBC are o experiență de peste 30 ani și este condusă de antreprenorul Andrei Bojiţă, care deține 51% din acțiuni. Compania de investiții ORESA este al doilea acționar al firmei IT, după ce a achiziționat 49% din acțiuni în anul 2014.

„Continuăm să susținem activ inițiativele de dezvoltare ale RBC, atât organic cât și prin achiziția unor business-uri complementare. Ne propunem ca împreună cu Andrei Bojiţă să menținem ritmul solid de creștere înregistrat în perioada 2014-2021, când cifra de afaceri RBC a crescut de peste 3 ori”, a declarat Vlad Tabacu, partener ORESA.

La nivel consolidat, RBC are în prezent peste 400 angajați și a înregistrat în 2021 vânzări de peste 50 milioane euro. În urma achiziției, grupul RBC își completează echipa și ajunge la peste 50 de specialiști în dezvoltare software și implementare de aplicații si peste 235 de ingineri de service și suport la nivel național, acoperind acum toată gama de servicii software și IT pentru sectoarele de retail modern si banking.



Compania oferă un portofoliu complex de soluții IT cuprinzând: soluții de Retail Self-Service (Sisteme POS, Self-Checkout, Cash Management, Kiosk-uri interactive), soluții de Scan&Go, soluții de reciclare și protejare a mediului – RVM (automate de colectare), soluții Big Data, soluții de gestionare si procesare cash, soluții complete de trasabilitate WMS, roboti software, soluții de cântărire, etc. De asemenea, RBC oferă servicii de integrare, project management & consultanță IT, de dezvoltare software personalizată, de consultanță privind conformitatea fiscală, implementare, certificare, si altele.

De partea cealaltă, SmartPay Software (SPS) era deținută până la momentul tranzacției de către: Ioniță Sebastian Alexandru (32,5%), Constantinescu Marius Viorel (32,5%), Cengher Viorel Claudiu (32,5%) si Orașcu Cristian Florin (2,5%).

Firma desfășoară activități de dezvoltare și comercializare soluții software (inclusiv ‘Software as a Service’ - SaaS) și prestează servicii IT pentru software, cu accent pe segmentul de plăți electronice în industriile retail și banking.