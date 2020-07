Înscrieri online: Accelerator de afaceri spaniol în care au mai fost acceptați antreprenori români

Startup-urile românești de tehnolgie se pot înscrie într-un accelerator de afaceri spaniol în care echipele admise au oportunitatea să obțină contracte de până la 150.000 de euro cu mari corporații internaționale. Anul trecut, și un startup românesc a fost admins în program.

Înscrierile la acceleratorul de business BIND 4.0 , ediția a cincea, se fac AICI, până pe 11 septembrie 2020.

În urma unui proces de selecție, programul de accelerare va avea loc în perioada ianuare-iulie 2021 și se va finaliza cu o sesiune demoday, în care startup-urile finaliste își vor prezenta ideile inovatoare. Evenomentul va oferi o expunere mare în presă și în rândul marilor corporații. Programul va avea loc în regiunea autonomă Țara Bascilor, din nordul Spaniei, fiind o inițiativă a guvernului local.

Acceleratorul de stratup-uri are ca parteneri tehnologici companii mari, ca Mercedes-Benz, Siemens, Microsoft, Amazon, Coca Cola, ABB, Unilever. Acestea vor alege startup-uri acceptate în acceleratrul basc și le vor da șansa să realizeze proiecte tehnologice împreună și să obțină contracte de până la 150.000 de euro fiecare.

Programul va oferi și oportunități de networking, precum și sesiuni de mentorat în limba engleză.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul oficial al BIND 4.0 și în regulamentul atașat la finalul articolului.

De notat că, anul trecut, la ediția a patra a programului BIND 4.0 a fost acceptat și un startup fondat de antreprenori români. Neurolabs, cu sediul la Londra, a fost deschis în anul 2018, de către 3 tineri ardeleni care s-au întâlnit în Scoția.

Remus Pop (CEO), Paul Pop (COO) și Patric Fulop (CTO) erau atunci ca studenți la Universitatea din Edinburgh.

Românii au realizat o soluție de machine vision, bazată pe deep learning și date generate sintetic, pentru supermarketuri. Cu ajutorul sistemului Neurolabs, marile rețele comerciale pot să monitorizeze foarte atent produsele alimentare de la raft și o serie întreagă de variabile, pentru a înțelege și a prezice care dintre mărfuri se vând mai repede sau mai lent.

Astfel, hipermarketurile pot evita mai bine situațiile în care produsele alimentare foarte perisabile se strică la raft, ca urmare a variațiilor bruște ale cererii din partea consumatorilor.

„Dacă e soare, se va vinde mai multă înghețată, bere și mici. Sunt o mână de companii care fac predicțiile de vânzări pe baza vremii, dar noi am mers mai departe și am luat mai mulți factori externi în considerare, cum ar fi prețul și promoțiile oferite de competitori, numărul de magazine cu același profil în zonă, date economice locale etc. Mai departe, urmărim starea la raft a produselor. Folosind camere instalate de noi, urmărim stocul de produse aflate pe raft, iar când produsele sunt pe terminate, trimitem notificări personalului din magazin pentru a reîmprospăta stocul”, a explicat Paul Pop, citat de Cluj.info.