Acceleratoare de afaceri din România, incluse într-un top Financial Times de hub-uri pentru startup-uri

Acceleratorul de afaceri Techcelerator, din România, a fost inclus într-un clasament al celor mai importante hub-uri pentru startup-uri, realizat de Financial Times.

Techcelerator, acceleratorul SEED care se adresează startup-urilor de tehnologie avansată din România și Europa de Sud Est, a fost inclus în raportul Financial Times, Europe's Leading Start-Up Hubs 2024, un clasament al celor mai importante hub-uri pentru startup-uri care oferă programe de incubare și/sau accelerare pentru persoanele care doresc să înființeze sau să dezvolte o companie.

Techcelerator se află pe locul 51 la nivel european și pe locul al treilea în Europa de Est, cu 74.763 de puncte, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

De asemenea, din România mai este în top și InnovX care se află pe locul al XI-lea în clasamentul general și pe primul loc la nivel regional.

Primele trei locuri în clasamentul general sunt ocupate de UnternehmerTUM din Germania, Hexa din Belgia și SETsquared din Marea Britanie.

În total, 125 de hub-uri sunt recunoscute în acest clasament.

Pentru a realiza acest top, Financial Times a colaborat cu Statista R, o filială a companiei internaționale de date și cercetare Statista.

Techcelerator este un accelerator fondat în România în 2017 cu sprijinul European Investment Fund (EIF) în cooperare cu fondul de investiții GapMinder VC și se adresează startup-urilor aflate în faza de accelerare și post-accelerare.

Techcelerator cooperează cu fonduri de investiții din Europa și Europa Centrală și de Est, cu cluburile de business angels regionale precum Tech Angels Romania și platforma de crowdfunding Seedblink. De la lansare, acceleratorul susține că a sprijinit peste 200 de startup-uri, iar companiile din portofoliul său au beneficiat de o investiție totală de peste 40 milioane EUR prin rundele de investiții atrase până acum, cu o valoare de portofoliu de peste 150 de milioane EUR.

„Techcelerator se dezvoltă continuu din 2017 și aceasta este o recunoaștere internațională a competitivității ce poate fi livrată de ecosistemul din România și din regiune. În puținii ani ce i-am avut la dispoziție am reușit să ne așezăm în piață și să ne organizăm în regiune, dar cei mai interesanți ani stau să vină. România se validează tot mai mult ca un hub regional în SEE, lucru pe care îl susținem din perspectiva dezvoltării startup-urilor deeptech și a atragerii de investiții, iar asta se vede în mod concret prin numărul de companii din portofoliu”, a declarat Cristian Dascălu, Cofondator și Managing Partner Techcelerator.

Metodologia clasamentului a implicat un proces de înregistrare și un sondaj.

„Pentru evaluare au fost luate în considerare mai multe elemente, criteriul principal fiind evaluarea hub-ului de către alumnii care au participat la cel puțin un program de incubare sau de accelerare derulat de hub-ul respectiv. În plus, au fost incluse recomandările experților externi, precum ar fi investitorii (business angels, reprezentanți ai firmelor de capital de risc), antreprenorii și profesorii universitari. În plus, au fost analizate cele mai de succes startup-uri care au provenit de la un hub”, este explicat pe site-ul Financial Times despre metodologia de realizare a clasamentului.