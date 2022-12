3D in School, concursul care îmbină procesele 3D cu activitatea școlară

Pentru Asociația „Măgurele Science Park” (AMSP), educația sănătoasă se naște prin joacă, pe bază de mici proiecte care stimulează imaginația și creativitatea. Continuând tradiția instaurată în 2021, AMSP, în colaborare cu FormWerk, Tryamm Trading Consulting Stas Computer, Romanian InSpace Engineering și CardioScience, a organizat în perioada septembrie-decembrie 2022 Concursul de modelare și printare 3D – 3D in School.

Provocarea lansată elevilor a fost una cât se poate de pragmatică: Cum anume pot transforma procesele de modelare & printare 3D materiile lor preferate într-unele mai interesante și mai ușor de înțeles?

9 idei îndrăznețe s-au calificat în concurs. Bineînțeles, elevii au avut parte de instruire din partea echipei AMSP pentru a-și elabora proiectele: 3 sesiuni online de familiarizare cu noțiunea de modelare 3D și cu programul TinkerCad, urmate de 3 sesiuni fizice de lucru, susținute în laboratorul Smart Lab din orașul Măgurele. Acolo, elevii au avut șansa de a-și transforma ideile în realitate și au printat parte din proiectele lor cu ajutorul imprimantelor 3D.

Etapa următoare a fost jurizarea, acolo unde Ana Maria Stancu (CEO al Bucharest Robots – primul start-up din România dedicat roboților umanoizi și roboților de servicii și fondatoare a RoboHub – un centru de învățare în domeniul roboticii și programării), Ana Maria Melinte (coordonator al laboratorului de Printare și Modelare 3D din cadrul Facultății de Matematică și Informatică, Universitatea din București) și Ioana Manea (Marketing Director @ FormWerk) au punctat originalitatea ideilor elevilor, precum și capacitatea de sinteză a informațiilor și cursivitatea discursului lor de prezentare.

Cele mai mari emoții au fost resimțite la festivitatea de premiere, organizată pe data de 12 decembrie. Curajul celor mici, precum și orele dedicate finalizării proiectelor nu au rămas nerăsplătite. Câștigătorii au fost Maria Muhuleț (premiul al III-a - laptop), Dragoș Bădițoiu (premiul al II-lea – tabletă grafică) și Radu Dumitrescu (premiul I – imprimantă 3D).

Dragoș, unul dintre cei mai efervescenți participanți din concurs, ne-a povestit cum anume s-a simțit experința participării la 3D in School prin ochii unui elev de clasa a VII-a.

Salut! Eu sunt Dragoș Bădițoiu și o să vă povestesc despre experiența mea plăcuta la concursul de 3D modeling & printing organizat de Asociația Măgurele Science Park – 3D in School.

Când am aflat despre acest program de la diriginta mea, am fost foarte entuziasmat deoarece sunt pasionat de computere și de printarea 3D (am văzut multe videoclipuri pe YouTube). Înscrierea nu a fost grea, trebuia să fac un filmuleț în care să mă prezint și să răspund la o serie de întrebări puse de echipa Asociației Măgurele Science Park într-un e-mail. Spre surprinderea mea, am fost acceptat.

Primele trei zile au fost predate de Laurențiu, profesorul nostru, în online. După ce ne-am cunoscut între noi, am început să lucrăm în programul de modelare 3D Tinkercad, în care eu mai lucrasem timp de 3 ani, din clasa pregătitoare până în clasa a II-a, deci am fost foarte fericit deoarece aveam ani buni de experiență. Laurențiu ne-a sugerat să începem să ne gândim la ideea principală a machetei finale. Aceasta trebuia să fie un obiect educativ care să ajute profesorul de la materia noastră preferată să predea elevilor mai ușor. Eu am ales fizica și după ce m-am consultat cu profesorul meu de fizică, Octavian, în legătură cu ce să modelez, am decis să fac scara unităților de măsură de la ml, mg, mm până la km, kg, kl, deoarece în acea perioadă exersam calcule cu unități de măsură la ore, iar Octavian a confirmat că ar fi într-adevăr un obiect util.

În următoarea săptămână am mers la Smart Lab din orașul Măgurele, unde am învățat cum să folosim imprimantele 3D. A doua zi am mai lucrat la machetă și ne-am notat câteva detalii pentru a ne ajuta să modelam corect. Tot în acea zi am printat brelocul customizat și modelat de noi în a doua zi de pregătire online și a fost foarte distractiv.

Laurențiu a fost foarte de treabă și daca aveam o problemă, ne arăta ce am făcut greșit, ne spunea cum am putea să corectăm greșeala și ne dădea sfaturi ajutătoare pentru rezolvarea dificultăților noastre.

Experiența aceasta a fost una interesantă și nouă, deoarece nu am mai printat niciodată 3D înainte. În trecut modelam, dar nu printam nimic.

Ultima zi a fost fascinantaă. Toți copiii au găsit proiectul printat color de către Laurențiu, iar al meu se afla printre ele. Piesele colorate nu sunt ușor de realizat, deoarece daca vrei să adaugi culoare unui obiect, trebuie să printezi fiecare piesă individual, schimbând tubul de plastic care e topit de imprimantă în culoarea pe care o vrei. În opinia mea, dar și a lui Octavian, macheta este un succes.

La momentul în care scriu acest articol, nu mai este atât de important pentru mine să fiu printre câștigători, deoarece experiența pregătirii a fost una minunată.

Competiția 3D in School face parte din proiectele educaționale inițiate și organizate de către Asociația „Măgurele Science Park” împreună cu partenerii săi și își propune atragerea elevilor din regiunea București-Ilfov către științele de tip STEM (Science, Technology, Engineering, Math) în activități inovativ-creative, prin intermediul modelării și printării 3D.

Articol susținut de Asociația Măgurele Science Park