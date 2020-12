Guvernul anunță aprobarea OUG pentru compensații acordate în anul 2021 firmelor HoReCa

Guvernul a anunțat, vineri, în ultima ședință a actualului cabinet înainte de alegerile legislative de duminică, faptul că a adoptat o ordonanță de urgență pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat în valoare totală de 500 milioane euro, prin care, în anul 2021, se vor acorda compensații pensiunilor, restaurantelor, hotelurilor, agențiilor de turism care au avut scăderi ale cifrei de afaceri în anul 2020 față de 2019.

„Este o schemă de sprijin pentru una dintre cele mai afectate industrii în contextul pandemiei de COVID-19, vorbim despre industria ospitalității - hoteluri, restaurante, structur de cazare. În acest caz a fost adoptată schema de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor operatorilor economici din această industrie în procent de 20% din diferența dintre cifra de afaceri înregistrată în anul 2020 și cifra de afaceri din anul 2019. Este o schemă de ajutor de stat care funcționează la nivel european în alte state și care în acest moment a fost discutată cu reprezentanții industriei și guvernul a adoptat prin ordonanță de urgență aplicarea acestei scheme de ajutor de stat și în România”, a spus Ionel Dancă, șeful Cancelariei premierulu Orban.

„Ordonanța de urgență a fost aprobată sub rezerva observațiilor de la Consiliul Legislativ” - a adăugat Dancă. Reamintim că fostul deputat PSD (opoziție) Florin Iordache a fost numit recent, de Parlament, președinte al Consiliului Legislativ.

Și Ministerul Economiei, care a inițiat proiectul de OUG, a anunțat că textul a fost adoptat în Guvern. Și asta în condițiile în care proiectul de OUG fusese publicat de către Ministerul Economiei tot în ziua de vineri, spre dezbatere publică, pe site-ul său oficial, cu termen de 10 zile de consultări.

Așa cum am arătat anterior pe StartupCafe.ro, în principiu, ajutorul se va acorda beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale a pierderii din cifra de afaceri (sau rulaj in cazul agentiilor de turism) suferite în anul 2020, comparativ cu anul 2019, în cuantum de 20%. Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta schemă este de 800.000 euro/întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

Conform proiectului, beneficiarii prezentei scheme vor fi:

agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990,

structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590,

structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630, care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României.

„Schema de ajutor de stat își propune, astfel, să contribuie la supraviețuirea și relansarea acestui sector, prin salvarea de la faliment a unui număr important de actori economici, dar și a locurilor de muncă generate de aceștia. În acest fel, se dorește împiedicarea efectului de domino economic, ce ar putea avea grave implicații la nivel național” - susține Ministerul Economiei.