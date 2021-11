Reacție dură a patronilor IMM la schema de fonduri UE 4.1.1.: Noul premier Ciucă să oprească „potențialul jaf!”

De ce nu merge?

”blocajul platformelor,” - s-a intamplat in trecut, dar nu cred ca mai este cazul

”aplicarea cu ajutorul ,roboților’ de proiecte" - daca are cineva exemple concrete, altfel care ca nu facem decat sa cream panica in randul potentialilor beneficiari

"frustrare în rândul" aplicantilor - da, tot timpul, dar trebuie sa recunoastem ca este mare atunci cand se merge pe principiul primul venit / primul servit



. Primul venit / primul servit nu este o solutie. Trebuie actualizata grila de evaluare cu criterii de departajare corecte de tipul:

1. profit raportat la 2019 - la urma urmei profitul sta la baza platii taxelor (cifra de afaceri nu este relavanta, nu arata impactul organizatiei in economie ci doar "hartiile" pe care le-a plimbat dintr-o parte in alta)

2. contributie proprie suplimentara - peste cei 5-15% minim obligatorii pe care ii pune fiecare firma

3. cu cat creste productivitatea in anul 3 - deja avem o forma incipienta a acestui criteriu la pct. 5 din grila