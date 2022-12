Ministerul Proiectelor UE va lua sute de angajați de la Dezvoltare pentru a coordona cele 8 programe regionale 2021-2027

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) urmează să-și mărească personalul cu circa 20% în principal prin preluarea de angajați de la Ministerul Dezvoltării, pentru finalizarea Programului Operațional Regional 2014-2020 și coordonarea celor 8 programe regionale 2021-2027 ce vor fi gestionate oficial din teritoriu, de agențiile de dezvoltare regională (ADR), controlate de primării și consiliile județene.

Programele regionale sunt importante inclusiv pentru antreprenorii IMM, care, în trecut, au potut să acceseze granturi pentyru microîntreprinderi de până la 200.000 de euro fiecare, respectiv proiecte pentru firme mici și mijlocii de câte 2-7 milioane euro.

Acum, printr-un proiect de ordonanță de urgență, MIPE, condus de liberalul Marcel Boloș, urmează să-și majoreze schema de personal cu 400 de oameni, de la de la 1943 la 2343 (fără demnitari și consilierii din cabinetele lor, numiți politic).

Din necesarul de 400 de oameni în plus, liberalul Boloș vrea să ia la MIPE un număr de 257 de angajați de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), condus de Cseke Attila de la UDMR. Practic MIPE va prelua cele două direcții care gestionează fonduri europene la Ministerul Dezvoltării - cea pentru Programul Operațional Regional și cea pentru Programul de Capacitate Administrativă.

În paralel, MIPE face și angajări din piață pentru a putea să-și atingă ținta de personal.

De ce aceste mișcări? Deja, prin ordonanța de urgență 170 din 8 decembrie 2022, MIPE preia de la Ministerul Dezvoltării autoritatea de management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, pentru faza de închidere a acestuia. Reamintim că România mai poate atrage fonduri UE prin POR 2014-2020 până la finalul anului 2023.

În trecut, Boloș s-a plâns de riscul mare de pierdere de bani europeni de la POR 2014-2020 prin dezangajare de fonduri. Miercuri, 28 decembrie 2022, Cseke Attila s-a plâns că s-a confruntat tocmai cu lispa de personal pe partea de fonduri europene, dar a a afirmat că și-a depășit ținta de absorbție de bani de la UE.

„Deși ținta de absorbție a crescut semnificativ față de anul trecut și, în ciuda dificultăților create din cauza lipsei de resurse umane în această direcție a Ministerului Dezvoltării, am reușit să atingem și să depășim țintele de dezangajare și de absorbție a fondurilor europene disponibile prin POR și pentru acest an. Acest lucru înseamnă că am reușit să cheltuim fiecare euro disponibil pentru investiții care dezvoltă localitățile din România”, a declarat Cseke Attila, miercuri.