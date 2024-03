Ministerul Agriculturii folosește tehnologia companiei româno-americane de roboți software UiPath, pentru a procesa cererile de fonduri UE ale fermierilor

Funcționarii AFIR, agenție din subordinea Ministerului Agriculturii, cu rol în accesarea fondurilor europene pentru fermieri, folosesc acum și platforma de automatizare de procese de business a UiPath, companie româno-americană recunoscută ca lider mondial în producția de roboți software, cu inteligență artificială, care preiau munca repetitivă a angajaților din firme și instituții.

Într-un comunicat transmis, joi, publicației StartupCafe, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) spune că, prin utilizarea platformei UiPath, simplifică modalitatea de obținere a documentelor și autorizațiilor necesare pentru dosarul cererii de finanțare de către fermieri.

„Tehnologia a stat dintotdeauna la baza transformării și a progresului și în acest caz automatizarea bazată pe Inteligența Artificială (AI) joacă un rol extrem de important în accelerarea și eficientizarea unor procese cheie pentru fermieri”, a declarat George Chiriță, Directorul general al AFIR.

„Automatizarea bazată pe Inteligența Artificială este un motor al progresului și are potențialul de a revoluționa și accelera tranziția către o agricultura digitalizată. Prin facilitarea accesului mai rapid și cu costuri mai mici ale fermierilor români la fonduri europene, AFIR oferă un ajutor necesar acestei categorii care conduce la creșterea performantei în agricultură, creând premisele pentru un parcurs mai bun pentru sectorul agricol din România. Ne bucură parteneriatul strâns cu AFIR și impactul imediat al rezultatelor obținute împreună”- a declarat și Daniel Dines, cofondator și Chief Innovation Officer al UiPath.

Agenția de stat susține că soluțiile software oferite de UiPath o ajută să automatizeze procese birocratice și care consumă timp mult:

Automatizarea permite solicitarea în mod direct a unor documente instituțiilor publice.

De asemenea, sprijină extragerea unor informații ale solicitanților și ale beneficiarilor FEADR de la instituții cu care Agenția a încheiat protocoale de colaborare.

Astfel, pe baza Codului Unic de Identificare (CUI) și/ sau a Codului Numeric Personal (CNP), AFIR a preluat, până în prezent, în sistemul informatic de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), circa 10.000 de certificate constatatoare, stocate în Sistemul de gestiune al documentelor construit prin utilizarea Microsoft SharePoint, în folderul aferent fiecărui proiect de investiții.

Totodată, AFIR preia de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) din sistemul PATRIMVEN, o serie de documente aferente beneficiarilor noștri precum: certificate de atestare fiscală, cazier fiscal, bilanț anual, semestrial și istoric bilanț.

De asemenea, și la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale au fost implementate soluțiile de software oferite de UiPath pentru automatizarea unor proceduri repetitive, precum obținerea datelor furnizate de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).



Robot care extrage date din e-Factura

Noul sistem de facturare electronică e-Factura, introdus de Ministerul Finanțelor, din anul 2024, obligatoriu pentru firmele cu tranzacții în relația cu alte firme, dă bătăi de cap antreprenorilor români. În schimb, cei de la AFIR, care folosesc e-Factura în relația business to government (firme - instrituții publice), spun că au introdus un robot software prin care descarcă date din e-Factura.

„În momentul de față, AFIR utilizează o funcționalitate nouă – un robot care descarcă de pe e-Factura, respectiv de pe site-ul Ministerului de Finanțe, facturile ce reprezintă toate serviciile achiziționate de AFIR. De asemenea, prin automatizare se asigură și transformarea ulterioară a acestora în format PDF pentru a putea fi verificate și introduse în sistemul contabil de către departamentul de resort din Agenție. Totodată, Agenția utilizează un robot să descarce din ROCRIS, pe baza CNP/ CUI, extrasul de cazier judiciar pentru persoane fizice și juridice, precum și să le încarce pe acestea în SharePoint, în fișierul aferent fiecărui proiect pe care îl gestionează”- a precizat Daniel Ifrim, directorul IT al Agenției.

În ultimii 23 de ani, AFIR a gestionat absorbția a 21 de miliarde de euro plăți efectuate către fermieri, procesatori, antreprenori și autorități publice locale, pe parcursul a 3 exerciții financiare de fonduri europene: SAPARD (2000 – 2006), Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 și PNDR 2014 – 2020. Din 2023, AFIR implementează Planul Strategic 2023 – 2027 (PS 2027), prin intermediul căruia fermierii pot beneficia de fondurile alocate în valoare de 5,87 miliarde de euro pentru proiecte de investiții în agricultură și dezvoltare rurală.

UiPath a fost fondată în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver, de programatorii români Daniel Dines și Marius Tîrcă. Din 16 mai 2022, americanul Robert Enslin ocupă poziția de co-CEO al companiei, alături de fondatorul Daniel Dines, care urmează să se retragă pe o poziție de Chief Inovation Officer (director de inovare), din 31 ianuarie 2024, ocupând în continuare și funcția de președinte executiv al Consiliului de Administrație al UiPath.

În prezent, firma IT are sediul central la New York, însă la București se află în continuare cel mai mare centru al său de dezvoltare software. În România are 1000 de angajați, cei mai mulți la București, dar și la Cluj, reprezentîând un sfert din personalul global. Compania româno-americană este lider mondial în roboți software - RPA.

Pentru a „asigura gestionarea eficientă a numărului mare de cereri de finanțare depuse”, MIPE a cumpărat o soluție de roboți de la integratorul ETA2U, realizată pe platforma de RPA (Robotic Process Automation) a startup-ului românesc Tailent.

Roboții Tailent, la MIPE

În noiembrie 2023, și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat că a introdus roboți software în procesarea proiectelor depuse de firmele care atrag fonduri europene pentru digitalizare. MIPE folosește, înssă, roboți dezvoltați pe platforma Tailent, un startup românesc ce dezvoltă tehnologii asemănătoare celor ale UiPath, dar adresate sectorului IMM mai degrabă decât corporațiilor și guvernelor.

Cu ajutorul roboților software dezvoltați pe Tailent Automation Platform, a fost acordat punctajul ETF (evaluare tehnică și financiară) și a fost făcută clasificarea proiectelor depuse în cadrul PNRR în ordinea descrescătoare a punctajelor proiectelor depuse de IMM-uri.

Pe StartupCafe am mai scris despre Tailent, care se conturează drept un rival al companiei româno-americane UiPath, liderul mondial al pieței RPA.