VIDEO: Fondurile UE pentru Tinerii Fermieri, majorate la 70.000 EUR, plus finanțare complementară de 200.000 EUR. Adio, pensiuni pe banii destinați antreprenorilor non-agricoli. Interviu cu directorul AFIR, George Chiriță

Principalele idei pe scurt:

În cea mai mare parte, AFIR va încerca să lanseze câte un singur apel de proiecte pe fiecare măsură de sprijin, pentru întreaga sumă alocată până în anul 2027, fără să mai fragmenteze finanțarea în mai multe apeluri.

Sunt pregătite drafturi de ghiduri ale solicitantului pentru 6 intervenții din noul Plan Național Strategic pentru dezvoltare rurală, care urmează să se lanseze oficial în vara anului 2023: două pentru beneficiari publici - referitoare la drumuri rurale și patru pentru beneficiari privați - 2 măsuri de irigații, intervenția pentru tineri fermieri și intervenția pentru zootehnie.

Potențialii beneficiari pot să vadă cele 6 drafturi, în forma lor incipientă, la Oficiile județene ale AFIR.

La Tineri fermieri, ajutorul maxim acordat unui beneficiar crește de la 50.000 la 70.000 de euro, cu intensitate de 100%.

Ca noutate, se instituie o intervenție de sprijin în valoare de max. 200.000 de euro pe proiect, complementară celei pentru Tineri fermieri, de consolidare a micilor ferme.

Intervenția 14 - ferme mici, va avea o finanțare de maximum 50.000 de euro pe beneficiar, în creștere de la 15.000 de euro, cât era pe vechiul program.

Intervenția 29 din PNS - afaceri ne-agricole în mediul rural - vine să înlocuiască vechile submăsuri 6.2 și 6.4 din PNDR, dar vor fi excluse în continuare de la finanțare pensiunile. Se vor acorda fonduri de maximum 200.000 euro pe proiect, cu intensitate redusă la 65% (beneficiarul trebuie să suporte cel puțin 35% din cheltuielile eligibile).

Măsuri anti-corupție și de prevenire a conflictului de interese: „Noi punem mare bază pe ce spuneți dvs., dar evident că nu putem să discutăm despre ce se aude în piață. Noi trebuie să discutăm concret și cu probe. Cel puțin până acum, ce mi s-a adus mie la cunoștință, așa doar, unde au fost proiecte pe care unele rude ale angajaților noștri au aplicat, noi am făcut în așa fel încât aceste proiecte să nu fie evaluate în centrele regionale sau oficiile la care aceștia lucrează, pentru că niciun specialist nu are nicio vină că are o rudă de gradul 2-3 care este fermier. Și au fost analizate în alte oficii județene și în alte centre”.

Gradul de absorbție pe vechea perioadă de programare PNDR (2014-2020): 90%, adică 8,6 miliarde de euro atrași din alocarea de 9,2 miliarde de euro pe programul 2014-2020. Cu perioada de tranziție, 2021-2022, gradul de absorbție până acum este de 75%, adică aproape 10 miliarde de euro atrași din totalul de 12,6 miliarde de euro alocați prin vechiul PNDR. Banii mai pot fi cheltuiți de România până la finalul anului 2023, pentru a crește rata de absorbție.

Interviul pe larg cu Geroge Chiriță, director general AFIR:

StartupCafe.ro: Bună ziua, domnule Chiriță, mulțumesc pentru acest interviu, aș vrea să vă întreb despre oportunitățile de finanțare pentru fermieri și antreprenori din mediul rural pe care le-ați enumerat în calendarul orientativ al AFIR pe anul 2023. Dacă puteți dvs. să faceți o scurtă prezentare și o să vă întreb specific la fiecare ce ne interesează, pentru fermieri și antreprenorii din mediul rural, mai puțin pentru autoritățile publice.

George Chiriță: Bună ziua, domnule Zamfir, vă mulțumesc dvs. și publicației dvs. că avem posibilitatea să facem publice activitățile noastre, ale AFIR. Avem în vedere pe noul calendar să prezentăm unele oportunități de finanțare chiar începând din această vară. Calendarul estimativ este deja pe masa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Urmează să prezentăm și noile ghiduri. Noi avem propunerile pentru noile ghiduri, urmând a fi analizate în Comitetul de monitorizare, după care o să le facem publice în forma finală. Mi-ați spus că nu v-ar interesa în mod deosebit beneficiarii publici, cu toate că în pachetul nostru pentru publici or să fie două intervenții pentru drumuri și or să fie foarte atractive, pentru că am văzut că astea sunt foarte bine aplicate în zona publică...

StartupCafe.ro: Sunt interesante și acestea pentru noi, pentru că, în definitiv, beneficiarii finali sunt locuitorii din mediul rural, inclusiv fermierii și lucrătorii lor și, bineînțeles, sunt importante și pentru firmele de construcții, cele care or să participe la licitații și or să efectueze acele lucrări.

George Chiriță: Exact asta am vrut să vă spun despre cele două intervenții ale noastre. Una este pentru drumuri agricole și efectiv o să ajute fermierii și procesatorii din zonele unde or să fie aplicate, iar una pe zonele pe drumuri comunale. Dar să trecem peste acestea și o să încerc să vă spicuiesc așa, din oportunitățile de finanțare care or să intre efectiv din această vară. O să încep cu o zonă care este un pic deficitară la noi și ținând cont de ultimii ani și cum s-a prezentat clima la noi în România, o să încep cu două măsuri care or să fie foarte bine primite: măsurile de irigații în agricultură.

Una dintre măsuri o să fie efectiv pentru organizațiile utilizatorilor de apă. Sprijinul va fi de maxim 1,5 milioane de euro (pe proiect), iar intensitatea sprijinului public de 100%.

Împreună vine măsura de înființare a sistemelor de irigații, la care beneficiarii or să fie fermierii și formele asociative ale acestora, mai puțin persoanele fizice. Aceasta o să fie o măsură la care sprijinul maxim o să fie de 500.000 euro, iar intensitatea de 65%. Am început cu acestea pentru că efectiv primele dintre măsuri în vara aceasta or să fie pentru că am văzut în decursul anilor că este într-adevăr nevoie de intervenții pentru irigații în agricultură.

Mai mult decât atât, o să venim în sprijinul tinerilor fermieri. Avem un buget de 250 de milioane de euro pentru aceștia, la care valoarea maximă a sărit de la 50.000 euro, cât era în ultimul program, la 70.000 euro în noul program, cu o intensitate de 100%, la care efectiv doar tinerii fermierii or să aibă acces.

StartupCafe.ro: Cei până în 40 de ani...

George Chiriță: Cei până în 40 de ani, cu maxim 24 de luni de când și-au făcut ferma, forma de organizare, și această măsură a fost foarte bine accesată în ultimul program.

StartupCafe.ro: Aș insista pe aceasta pentru tineri fermieri. Deci spuneți că va crește la 70.000 euro. Vor fi și alte alte modificări aici față de ce era până acum sau a rămas ghidul cum era?

George Chiriță: Nu. Deci ghidul a rămas în principiu tot cam același. Noi deja l-am transmis. Eventualele modificări pe care o să le suporte după analiza în Comitetul de monitorizare o să le transmitem la acel moment. Deci, ca principiu a rămas cam același.

StartupCafe.ro: OK, spunea, la un moment dat, europarlamentarul Daniel Buda, de la Comisia de agricultură din Parlamentul European, că o să se extindă finanțarea de la tineri fermieri, să se facă o sub-măsură similară și pentru persoane mai în vârstă de 40 de ani, pentru că înțeleg că există o solicitare în sensul acesta, adică există cerere în piață, aveți în vedere să extindeți cu o sub-măsură asemănătoare sau conexă?

George Chiriță: Da, asta e ca o noutate. Avem Intervenția 12, intervenție în consolidarea exploataților tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați. Avem un buget de 169,5 milioane de euro, iar valoarea maximă a sprijinului public este de 200.000 euro (pe proiect). De acest sprijin pot beneficia tinerii fermieri care au finalizat implementarea planului de afaceri (anterior) cu cel mult 5 ani înaintea depunerii cererii de sprijin. Am ținut cont de aceasta fiind ca o continuare a măsurii de tineri fermieri din programul trecut. Deci s-a ținut cont, dacă dumnealor în precedentul program au avut o sumă la care au accesat și au mers cu succes, să începem să întărim aceste mici ferme, acești acești mici fermieri.

StartupCafe.ro: Și ce intensitate la finanțare li se poate acorda?

George Chiriță: Sprijinul public este de 200.000 euro pentru consolidare, cu intensitate de 65%.

StartupCafe.ro: Vor putea accesa doar cei care au accesat în trecut măsura de Tineri fermieri sau și alți beneficiari, indiferent de vârstă?

George Chiriță: Noi am considerat-o ca o măsură pentru ajutorul tinerilor fermieri, care au accesat fonduri pe submăsura de Tineri fermieri, dar și ca o măsură complementară la fermele mici.

De altfel, pe lângă aceasta, mai avem o măsură, se numește Intervenția 14, cu investiții în fermele de mici dimensiuni, cu un buget de 108 milioane de euro și valoarea maximă a sprijinului de 50.000 euro pe proiect. Referitor la această măsură, în intervenția din programul trecut valoarea maximă era 15.000 euro pe exploatație.

Da, repet, beneficiarii eligibili sunt fermierii, cu excepția persoanelor fizice. Trebuie să aibă o formă de organizare clară .

StartupCafe.ro: Și când sperați că o să dați drumul, în calendarul orientativ spune iunie 2023...

George Chiriță: Noi când am făcut acest calendar orientativ, l-am făcut împreună cu Autoritatea de Management, am ținut cont de tot ce înseamnă latura asta, să vină Comitet de monitorizare, să aibă 30 de zile într-o dezbatere publică , pentru că întotdeauna există idei venite și de la beneficiarii noștri sau de la personalul nostru și de la centru, și din țară și încercăm să le facem cât mai atractive și cât mai pliabile pe timpurile astea noi. Și când mă refer la timpurile astea, noi a trebuit musai să ținem cont și am încercat să comprimăm un pic procedurile de la noi - și de evaluare, și de soluționare, de contestații și de tot ce înseamnă practica asta - să putem să venim mai repede înaintea beneficiarilor noștri și, cel puțin la acest moment, după ce noi am scris ghidurile consultative, au început deja specialiștii noștri din țară să vină cu niște idei foarte bune și o să le aplicăm și o să încercăm în Comitetul de monitorizare să le impunem.

StartupCafe.ro: Da, să ne spuneți și despre ce idei e vorba. Adică se schimbă ceva, în abordare în evaluare?

George Chiriță: Nu. Efectiv, cel mai mult or să se schimbe aceste termene, o să facem în așa fel încât, pentru că am avut neplăcuta aplicabilitate din programul trecut, în condițiile în care se depunea o solicitare astăzi termenele cu 30, cu 90, cu 60 de zile ajungeau undeva la 6 luni de zile, să știe beneficiarul dacă este eligibil să-și înceapă procedura efectivă de achiziții.

StartupCafe.ro: Pe de altă parte, să știți, dl. director, că mulți solicitanți cu care am discutat se plâng și de faptul că e foarte puțin timp de la lansarea ghidului solicitantului în forma finală până la depunere. Oamenii nu au timp suficient să-și facă proiectele.

George Chiriță: Ghidurile astea pe care vi le-am spus la momentul ăsta nu sunt finale. Noi deja le-am transmis specialiștilor noștri în țară și chiar au început să circule și în mediul beneficiarilor noștri, deci ei deja au la acest moment o idee care de la care pot să înceapă. Mai mult decât atât, își urmează cursul normal de 30 de zile (de consultare publică a proiectului de ghid). Nu știu, ei probabil vorbesc de altceva, vorbesc de autorizații...

StartupCafe.ro: Vorbesc despre ghiduri, cum erau până acum, cu termene foarte strânse de la publicarea ghidului final până la deschiderea sesiunii.

George Chiriță: Da, considerăm că totuși 30 de zile într-o dezbatere publică nu e chiar așa puțin.

StartupCafe.ro: Deci dvs. spuneați că deja au apărut proiecte de ghiduri în dezbatere, în rândul solicitanților acum?!

George Chiriță: După ce am lucrat pe ele, noi le-am transferat directorilor de centre regionale, directorii centrelor regionale le-au transferat directorilor de oficiu, pentru că gândiți-vă că foarte multe din informații vin acolo din iarbă. La rândul lor, au avut diferiți beneficiari care n-au ajuns la București și toate ideile astea primite și informațiile primite ajung acum la noi într-un calup pe care îl strângem, undeva la jumătatea lunii aprilie o să le strângem și o să le prezentăm și noi ca idei noi la ghiduri, în Comitetul de monitorizare.

StartupCafe.ro: Nu, dar ați spus mai devreme, dacă am înțeles bine, că deja solicitanții vechi ai AFIR deja au avut acces la anumite drafturi de ghiduri. Acum, în momentul de față.

George Chiriță: Automat, dacă (drafturile incipiente de ghiduri - n.r.) au ajuns la oficiile județene, vă dați seama că ei discută și e normal să discute și noi vrem să le facem publice.

StartupCafe.ro: Păi asta zic și eu, dar trebuie să le faceți publice cât mai repede, că nu-i corect ca unii să aibă acces înainte și alții cine știe când.

George Chiriță: Noi am încercat să le facem publice, am încercat să le încadrăm în mediul nostru pentru ca, nefiind definitive, să nu avem neplăcuta surpriză ca cineva să citească un proiect de ghid care este la acest moment și să-l ia drept ghid final.

StartupCafe.ro: Nu, dar ce vreau eu să subliniez, să atrag atenția, este că un proces corect, legal și etic este acela în care toți beneficiarii sau potențialii beneficiari au șanse egale și au acces la documente în același moment, în același timp. Adică nu mi se pare corect ca un anumit beneficiar, mai vechi, să zicem, care are un istoric cu un oficiu județean al AFIR, să aibă acces de pe acum la anumite informații din ghidurile aflate în lucru și alții să aibă cine știe când acces, când se publică pe site-ul AFIR drafturile de ghiduri sau ghidurile finale.

George Chiriță: Nu, pentru că am ocazia să spun, prin dvs., acum, că oricare dintre potențialii beneficiari poate să meargă la centrele noastre județene și să se informeze doar pentru acele ghiduri pentru care noi am scris drafturile. Avem la acest moment șase drafturi terminate, mai exact, cele două pentru beneficiarii publici despre care am discutat, avem cele două pe irigații, despre care am discutat, și avem Tinerii fermieri și zootehnia.

StartupCafe.ro: Păi atunci haideți să le publicăm cât mai repede, domnule director, așa cum sunt, cu titlu de draft - astea sunt în discuție la momentul actual, se vor schimba - dar măcar să știe oamenii despre ce e vorba. Pentru că, iarăși subliniez, nu mi se pare corect ca unii beneficiari să aibă acces, pentru că au, să zicem, parte de un Oficiu județean mai harnic, mai activ în județul lor, și alții să aibă acces mai puțin, că au acolo un oficiu județean mai închis, mai opac.

George Chiriță: Nu există oficiu județean mai închis sau mai deschis. Eu am încredere în toți specialiștii noștri, fac public acum, prin dvs., oricine, repet... Nu putem să dăm pe site niște ghiduri care sunt în draft, dar cine vrea să-și ia informații, informații corecte la ce s-a spus până acum, mai ales că acolo or să fie atenționați, pentru că acestea nu sunt ghidurile finale. Deci poate să meargă la Oficiul județean.

StartupCafe.ro: Și noi pe site-ul Startup Cafe, dacă publicăm astfel de proiecte de ghiduri, scriem foarte clar că e draft și scrie și pe document, este un watermark, când e draft, e draft. Dar asta vă spun, că ar fi bine să fie publicate pentru toată țara, să-și facă oamenii anumite predicții.

George Chiriță: Pe site-ul central AFIR nu putem să le dăm în draft, dar pentru cine se interesează și vrea, există oficiu la fiecare județ.

StartupCafe.ro: Or exista oficii , dar sunt județe unde oamenii sunt mai departe de centru, de reședința de județ. Sunt județe foarte rurale sau foarte întinse, cum sunt județele montane, de exemplu. Și oamenii nu au acces, nu pot să plece din sat să ajungă repede la reședința de județ să vadă draftul de ghid de la Oficiul județean.

George Chiriță: Atunci vin înaintea dvs. și acolo unde sunt solicitări putem să venim noi în zonă, acele zone, cu specialiștii noștri, cu cele șase draft-uri pe care le-am scris până acum.

StartupCafe.ro: Noi, StartupCafe.ro, am vrea să le publicăm așa, cu titlu de draft, ca oamenii să știe că sunt drafturi, dar să pornească toți cu șanse egale.

George Chiriță: Mi se pare normal.

StartupCafe.ro: Haideți că v-am întrerupt. Vă rog să continuăm...

George Chiriță: Deci am vorbit până acum despre modernizarea infrastructurii de irigații, am vorbit despre înființarea sistemelor de irigații, cele două măsuri, am vorbit despre tinerii fermieri. Haideți să vă spun ceva și despre zootehnie, să atingem toate cele șase draft-uri.

La investițiile în sectorul zootehnic, avem un buget de 224 de milioane de euro. Valoarea maximă a unui proiect de investiții este de 2 milioane de euro, iar unde avem un proiect exclusiv de achiziții de utilaje și echipamente agricole, 300.000 euro. Intensitatea e tot 65% , deci, iar beneficiarii pot să fie fermierii, cooperativele agricole și societățile cooperative, grupurile și organizațiile de producători.

Următoarele ghiduri pe care noi o să le începem și se lucrează la ele sunt investițiile în condiționarea, depozitarea, procesarea produselor agricole și pomicole. Bugetul este de 210 milioane de euro, cu maxim 3 milioane de euro per proiect la investițiile de modernizare, și 10 milioane de euro per proiect la investițiile pentru înființarea unităților de procesare. Pentru sectoarele legume-fructe, industria de morărit și nutrețuri combinate, aceeași intensitate de sprijin, 65%. La aceste investiții se încadrează și IMM-urile, întreprinderile mari, inclusiv fermierii care se încadrează cu statutul de întreprindere mare. Nu cred că întreprinderile mici pot să vină să ia aceste investiții, cu toate că, dacă fac o formă asociativă, chiar ar fi indicat să poată să participe.

StartupCafe.ro: Da, apropo de întreprinderile mijlocii și mari, a existat acea discuție ca în noul Plan Strategic să fie dezavantajate sau avantajate fermele mari cu un anumit standard output?

George Chiriță: Plaja de măsuri de intervenție a fost astfel făcută încât să fie mulțumiți și micii producători, micii fermieri și chiar și începătorii, tinerii fermieri, cât și fermele mari. Nu putem să facem o discriminare între ei, dar atât timp cât banii au fost foarte bine împărțiți și gândiți-vă că pe unele dintre măsuri chiar avem bani mai mulți decât au fost în vechiul program și o să fie sigur că or să fie și bine gestionați, nu or să fie probleme de genul ăsta. Deci or să fie pentru tot ce înseamnă mici fermieri, mari fermieri, procesatori mici, procesatori mari. Pentru toate categoriile de beneficiari.

Aș fi vrut să vă mai spun două lucruri despre vechile măsuri 6.2 și 6.4 PNDR- afaceri ne-agricole, că tot au fost întrebări de genul ăsta. Aceste linii de finanțare pe care noi le-am amintit acum au fost gândite în contextul programării anterioare. Proiectele depuse vor fi finalizate conform metodologiei și contractelor pe care noi le-am avut. Domeniile respective de finanțare se regăsesc și în noul Plan strategic.

Astfel, pentru sectorul ne-agricol există în PNS Intervenția 29 - este investiția în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, cu un buget de 150 de milioane de euro, unde valoarea maximă acordată pe un proiect o să fie 200.000 euro, tot cu o intensitate de 65%. Și pentru sectorul procesării avem corespondentul în acest program, cele două tipuri de intervenții pe care le-am prezentat anterior, respectiv în DR 22 - intervenții în condiționare și depozitare și procesare a produselor agricole și pomicole și DR 23 - intervenții pentru procesarea și marketing-ul produselor agricole în vederea obținerii unor produse alimentare și produse transformate.

StartupCafe.ro: Aici aș vrea să vă întreb, la aceste sub-măsuri pentru sectorul non-agricol, la Intervenția 29 din PNS reiese, aparent, că nu va mai fi ca în formă anterioară, cum erau submăsurile 6.2 și 6.4 PNDR , ci or să fie derulate prin GAL-uri - grupurile de acțiune locală.

George Chiriță: Acum banii sunt prinși pe noua noastră, să zicem, mică reorganizare, că am încercat să facem în așa fel încât să fim mai atractivi ca timp, să nu mai dureze foarte mult. Noi o să dăm pe LEADER (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l'Economie Rurale - Legătura între acțiunile pentru dezvoltarea economiei rurale) toți banii aceștia, nu or să mai fie împărțiți cum au fost până acum, și la active fizice, la DAF (Direcția Active Fizice), nici la DIBA (Direcția Infrastructura de Bază și de Acces). Toți banii or să vină printr-o singură direcție și contează foarte mult pe GAL-uri, depinde și de dumnealor cum o să-și scrie SDL-urile (Strategiile de Dezvoltare Locală ), pentru că marea majoritate a banilor or să fie prin LEADER.

StartupCafe.ro: Deci e o modificare totuși importantă față de 6.2 și 6.4 PNDR.

George Chiriță: Nu e foarte importantă. Gândiți-vă că ei deja din vechiul program mai au bani pe care nu i-au consumat și încearcă acum pe toate economiile pe care le au, o să încerce să le consume anul acesta.

StartupCafe.ro: Tot așa, în ultima fază a Submăsurilor PNDR 6.2 și 6.4 din perioada de tranziție, se scoseseră pensiunile de la finanțare. Acum se vor putea finanța din nou pensiunile?

George Chiriță: Nu. Pensiunile n-or să mai poată fi finanțate. Am încercat să ne axăm pe cu totul altele, adică efectiv să venim în sprijinul fermierilor și a procesatorilor.

StartupCafe.ro: Ce se va finanța din Intervenția 29 PNS, adică ceea ce au fost submăsurile non-agricole 6.2 și 6.4 PNDR?

George Chiriță: Nu pot să vă spun exact acum ce se va finanța, după ce noi o să scriem și aceste ghiduri, pot să vă spun exact...

StartupCafe.ro: Dar în orice caz, nu pensiuni...

George Chiriță: Exclus.

StartupCafe.ro: În ce constă finanțarea pentru consilierea fermierilor?

George Chiriță: Submăsura de consiliere se numește Intervenția 38, este o intervenție nouă, are un buget de 4 milioane de euro, din care 700.000 disponibili în acest an, pentru că o să mai deschidem o sesiune, ne-am propus noi, în 2024. Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi raportată la costurile eligibile pe proiect și poate acoperi maxim 100% din costurile eligibile. Intervenția are ca obiective consolidarea orientării către piață și sporirea competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și digitalizare, precum și promovarea dezvoltării sustenabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale. Ne referim la apă, sol, aer, inclusiv prin reducerea dependenței chimice. Eu zic că este o măsură bună, o măsură care vine în sprijinul mai ales al cercetării, care până acum, știți foarte bine, nu a avut la noi vreo măsură de intervenție.

StartupCafe.ro: Dar cum se vor derula concret? Că și mie mi-a atras atenția această măsură de intervenție. Cine va aplica? Adică vor aplica formatorii, cei care vor ține cursuri sau cine? Cine va ține cursurile acestea sau cine va face formarea aceasta? Sau vor aplica direct beneficiarii finali?

George Chiriță: Or să aplice consilierii și serviciile de consiliere, clar, și vor fi incluse în AKIS (Sisteme de cunoștințe și inovare în agricultură). Ideea e că intervenția oferă servicii efectiv de consiliere, câte 3-4 ore de consiliere, prin intermediul platformei online se vor realiza activități de lansare a unui apel de selecție, derulează etapa de selecție consilierii publici-privați imparțiali ce vor fi integrați în AKIS, sisteme de cunoștință și inovare în agricultură cu calificarea adecvată - nu e la îndemâna oricui - selectați pe criterii nediscriminatorii, evitând posibilele conflicte de interese. Instruirea consilierilor publici și privați va fi realizată anual, prin transferul de cunoștințe. Periodic se va realiza și actualizarea listei de consilieri în baza de date AKIS.

StartupCafe.ro: Apropo de ce spuneați chiar acum, de conflictul de interese. Am primit și noi reclamații din piață, de la solicitanți, pentru că avem o relație strânsă cu solicitanții de fonduri europene, care sunt cititorii noștri la StartupCafe. Nu de puține ori s-au plâns de conflict de interese. Înțeleg că sunt experți care au în familie persoane care dau și consultanță, așa-numite firme de familie, de consultanță, toate aceste situații de conflict de interese, de potențială corupție, cum le gestionați și cum răspundeți acestor provocări, să se diminueze suspiciunile?

George Chiriță: Noi punem mare bază pe ce spuneți dvs., dar evident că nu putem să discutăm despre ce „se aude în piață”. Noi trebuie să discutăm concret și cu probe. Cel puțin până acum, ce mi s-a adus mie la cunoștință, așa doar, unde au fost proiecte pe care unele rude ale angajaților noștri au aplicat, noi am făcut în așa fel încât aceste proiecte să nu fie evaluate în centrele regionale sau oficiile la care aceștia lucrează, pentru că niciun specialist nu are nicio vină că are o rudă de gradul 2-3 care este fermier. Și au fost analizate în alte oficii județene și în alte centre.

StartupCafe.ro: Dar un expert cu soție-fermier, beneficiar de fonduri europene?

George Chiriță: Nu mi s-a adus până acum la cunoștință că ar fi undeva un conflict de interes, că cineva ar avea o firmă de consultanță, dar, cu certitudine, vă dați seama că acest lucru nu poate să rămână așa în condițiile în care îmi este adus la cunoștință, o să facem o cercetare cum trebuie, prin direcțiile noastre de control.

StartupCafe.ro: Tot așa, ne întreabă cineva care este procedura de sistem care asigură imparțialitate a experților.

George Chiriță: Oricare dintre cei care au luat contact cu noi, chiar dacă au fost potențiali beneficiari, chiar dacă nu au fost selectați, au văzut. Noi avem un sistem prin care orice solicitare, din start, este în amănunt cercetată, să spunem așa, de doi experți. Deci la noi formula celor patru ochi funcționează. Deci de la solicitare până la ultimul termen de plată, până la ultima tranșă de plată, este o echipă de doi experți, plus șeful de serviciu, plus șefii ierarhici. Evaluarea o fac efectiv doi experți, care sunt un ofițer și un expert 2. Iar la plată intră cu totul alți experți. Deci tot să fim imparțiali, în tot ce înseamnă procesul unui proiect. Mai mult decât atât, avem și noi eșantion pe care pică anumite proiecte și este controlat. Deci din punctul ăsta de vedere, zic eu și sunt sigur că noi stăm foarte bine.

StartupCafe.ro: Se mai plâng unii solicitanți de practică neunitară a Oficiilor județene ale AFIR. Adică într-un județ se evaluează într-un fel, în altul, altfel, într-un județ se interpretează într-un fel virgula, în altul, altfel. Aveți de gând să dați o circulară sau ceva, un sistem centralizat din partea AFIR sau niște ghiduri de bune practici sau niște linii directoare?

George Chiriță: Noi am avut o întâlnire și o să mai avem, de luna viitoare, sau la sfârșitul lunii ăsteia începem să ne întâlnim cu toți colegii din țară. Nu a fost o practică neunitară la nivel de AFIR. Vă dați seama, fiecare proiect al nostru este un proiect unic, nu există proiect la fel ca celălalt. Eu sunt sigur că practica este unitară în tot ce înseamnă evaluarea și plățile pe care noi le facem, doar că acolo unde intervin anumite suspiciuni, să le numim așa, acestea au fost canalizate, prin contestații, la noi, la AFIR Central, și s-a luat măsura exact care trebuie. Deci din punctul meu de vedere este exclus și repet, nu există proiect unul ca celălalt.

StartupCafe.ro: Se mai plâng unii solicitanți că unele oficii județene cer depunerea dosarelor cum erau pe timpul lui Pazvante Chioru, cu semnătură pe fiecare pagină, în dreapta-sus, cu numerotare, cu ștampilă, la unele se verifică conformitatea de conturi, la altele nu.

George Chiriță: Nu. Deci și acest lucru este exclus. Noi suntem digitalizați, la acest moment, 100% și aș vrea să știu și eu unde s-a întâmplat lucrul ăsta pentru că nu mai este în practica noastră, nu mai poate să fie în practica noastră acest lucru. Nu cumva să se refere la practica Grupurilor de acțiune locală, e altceva?

StartupCafe.ro: Aveți de gând să dați drumul la întreaga alocare, pe toată perioada de programare, într-un singur apel sau tot așa împărțiți banii pe sesiuni, de-a lungul perioadei de programare?

George Chiriță: Avem de gând să dăm drumul pe fiecare intervenție cam într-o singură sesiune, într-un singur an, într-un singur apel. Pentru că gândiți-vă că noi deja 2 ani, am avut 2021 și 2022, trebuia să intrăm în programul ăsta, dar am avut 2 ani de tranziție, iar perioada nouă nu mai este de 7 ani pe PNS și tocmai de aceea, ca să venim înaintea beneficiarilor noștri, o să avem o singură sesiune. În condițiile în care nu se acoperă întreaga sumă, atunci diferența o s-o acoperim printr-o altă sesiune. Am ajuns la această concluzie după mai multe dezbateri cu colegii noștri din țară și toți au fost de acord că e cea mai bună metodă aceasta.

StartupCafe.ro: De exemplu, la Tineri Fermieri, buget de 250 de milioane de euro, ăsta e tot bugetul pe pe toată perioada de programare?

George Chiriță: Da. Deci acesta e tot bugetul pe toată perioada, îl lansăm o dată pe tot.

StartupCafe.ro: Cam mic bugetul la Tineri fermieri... Noi la StartupCafe suntem abordați de români din diaspora, care vor să se întoarcă în țară, au lucrat în agricultură în Italia, unde este domeniul dezvoltat, au acumulat cunoștințe, practici și ceva bani și acum vor să revină în România, să ia bani pentru Tineri fermieri.

George Chiriță: Da, nu știu. (...) Suma, practic a fost tot după o analiză foarte atentă pe care a propus-o Ministerul Agriculturii pentru această măsură. Sunt de acord cu dvs., nu mai sunt aceiași bani care au fost pe PNDR, de exemplu, pentru că gândiți-vă că atunci am avut 9,12 miliarde de euro, dar acolo a fost clar pe 7 ani. Chiar dacă acum avem 5 miliarde de euro, gândiți-vă că am avut perioadă de tranziție cu 3 miliarde și deci undeva este echilibrat bugetul.

StartupCafe.ro: Și pe ăștia până când trebuie să-i cheltuiți, din PNS.

George Chiriță: Până la sfârșitul lui 2027. Sunt sigur că o să fie un real succes, pentru că deja fermierii noștri sunt maturi, fermierii noștri au început să învețe sistemul, nu mai suntem la începutul programelor, știu ce au de făcut, știu de câți bani au nevoie, și din partea consultanților chiar, adică deja acum vin cu întrebări foarte pertinente. Cum și dvs. ați spus.

StartupCafe.ro: Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal: orientativ, în octombrie 2023 va fi apelul. Buget: 100 de milioane de euro. Ce sume se vor acorda pentru un proiect?

George Chiriță: Nu am acum toată documentația pentru această intervenție. Urmează să vorbim la acel moment. După ce primele ghiduri or să fie aprobate, astea șase, e bine să mai vorbim și pe ce urmează.

StartupCafe.ro: Ăștia sunt toți banii pentru toată perioada până în 2027, doar 100 de milioane de euro ?

George Chiriță: Ăștia-s toți banii.

StartupCafe.ro: Puțin, dl. director, când vorbim de utilaje agricole. Păi un tractor ieftin e zeci de mii de euro.

George Chiriță: Păi da, dar utilajele agricole putem să le luăm și prin alte măsuri, nu numai prin această măsură. Adică un proiect pe zootehnie, ca să luăm punctual, în afara investițiilor în fermă poate să-și ia și un tractor, poate să-și ia și o presă. Deci utilajele pot să intre și pe alte componente.

StartupCafe.ro: Dacă mai aveți ceva de completat pentru pe noul cadru financiar, că aș vrea să trec pe vechea perioadă...

George Chiriță: În afara faptului că avem câteva intervenții noi, deja le-am făcut publice, cele pe hamei, strugurii de masă, nu aș mai avea altceva de adăugat.

StartupCafe.ro: Hameiul pentru bere, că avem și producători români de bere craft (microberării).

George Chiriță: Da, pentru că, din ce am studiat, se pare că hameiul pentru fabricile noastre de bere într-o proporție foarte mare vine din import. Se pare că doar un singur producător este din România, restul este import.

StartupCafe.ro: Pe ciclul financiar vechi, PNDR, care se încheie la finalul anului 2023, ce grad de absorbție de fonduri avem?

George Chiriță: Referitor la gradul de absorbție vreau să vă prezint două procente. Pentru că avem PNDR-ul celebru, 2014-2020, la care suntem la 90%, eram vineri la 89,96%, deci clar 90% acum. Și, dacă aplicăm și perioada de tranziție peste acesta, deci cele 3 miliarde din tranziție, suntem undeva la 75%, dar, cu siguranță, acest grad o să crească, pentru că încă se fac plăți, încă se lucrează, mai avem măsuri: celebrul 4.1a PNDR, care abia a fost finalizat de evaluat și intră acum primele tranșe de plată, deci am speranța și siguranța că o să avem un procent foarte bun.

StartupCafe.ro: Apropo de submăsura 4.1 a (exploatații agricole), există șanse să se suplimenteze alocarea?

George Chiriță: Chiar suntem în studiu cu Autoritatea de management PNDR pentru că vrem să vedem și nu numai la 4.1 a. Bine că mi-ați adus aminte, chiar și pe submăsura 17.1 era nevoie și acolo de o suplimentare și am rezolvat-o și or să intre pe ultima sută de metri acum plățile. Iar la submăsura 4.1a, vedem ce economii s-au făcut acum și o să încercăm să acoperim toată suma.

StartupCafe.ro: Pe schema GBER dedicată panificației, aveți în vedere relansarea.

George Chiriță: Da, ne-am gândit și la panificație, dar o s-o băgăm nu numai pentru panificație. O să încercăm să băgăm procesarea din mai multe puncte de vedere, dar o să vă spunem la momentul respectiv exact despre ce e vorba.

StartupCafe.ro: Și absorbția, în bani, ce înseamnă acele procente, 90% și, respectiv, 75%?

George Chiriță: Pe 2014-2020 suntem la 8,6 miliarde de euro din 9,2 miliarde de euro, iar împreună cu perioada de tranziție, din totalul de 12,6 miliarde de euro, suntem undeva la aproape 10 miliarde de euro. Dar cu siguranță suma va crește, adică nu ne oprim aici, pentru că mai avem un an în fața noastră. În fiecare zi, în fiecare săptămână se fac plăți și e într-o dinamică și e chiar bine că e așa. V-am spus, cu siguranță o să avem un grad bun de absorbție.

StartupCafe.ro: Da, cam astea a fost întrebările mele. Dacă mai aveți dvs. ceva de adăugat, un mesaj către antreprenori și către fermierii noștri.

George Chiriță: Pot să spun că astăzi noi avem un portofoliu de 90.000 de proiecte contractate. Deci astăzi avem în portofoliu 6,94 miliarde de euro, deci vorbeam de dinamica contractărilor. Acuma ce să le spun fermierilor și beneficiarilor noștri - și actuali și viitori? Să aibă încredere în AFIR. Să aibă încredere în specialiștii pe care agenția noastră îi au - și la centru și în teritoriu, să vină deschiși când au o problemă.

