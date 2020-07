Fonduri europene 2020: Câte 50.000 Euro pentru tineri fermieri. Ghidul oficial și planul de afaceri

Iulian P.

Din punctul meu de vedere aceasta submasura nu ajuta decat o foarte mica parte din tinerii fermieri si am sa va spun si de ce. Citind ghidul solicitantului puteti observa, ca si conditie de eligibilitate, incadrarea fermei in minimul de 12000 SO. Asta inseamna ca un "tinar fermier" conform valorilor SO pentru grau comun de exemplu, trebuie sa detina deja un lot de 23ha de pamant. Un alt calcul, de data asta pentru apicultura, minimul este de 230 de familii de albine. Acuma avand aceste lucruri in considerare, ceea ce numesc acesti domni care au creat aceste conditii, ca si "sprijin pentru instalare", este o totala aberatie, pentru ca la 230 de familii de albine esti deja instalat (sa fim seriosi). Il putem numi ajutor pentru dezvoltare, etc., dar in nici un caz "sprijin pentru instalare".

Si uite asa sunt lasati cu ochii in soare majoritate tinerilor care au chiar si cateva hectare de pamant si doresc sa se dezvolte pe parte de agricultura.

Nu ar trebui sa fie de mirare ca rata absorbtiei fondurilor este asa de mica.