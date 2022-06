Granturi IMM de 50.000-500.000 EUR: Firmele vor avea 7 zile la dispoziție să depună proiectele pentru ajutoarele de investiții. Cheltuială GDPR obligatorie, dar neeligibilă (Ghidul propus)

Mircea Bogdan GAGNIUC

ATENTIE !

In articol se face o afirmatie eronata, si anume ca desemnarea unui responsabil cu protectia datelor, ar fi obligatorie.

Daca va uitati in Ghid, acolo unde se mentioneaza despre desemnarea unui DPO, exista o nota de subsol, care face trimite la un link: https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2019/08/b153da563961c2a18631ec663286e6c6.pdf

Ei bine, de aici se descarca inca un document, din care reiese (daca stii sa-l citesti...) ca aceasta obligativitate exista doar in cazul "...proiectelor CARE, prin obiectul lor genereaza monitorizarea și prelucrarea constantă și sistemică, pe scară largă, a datelor cu caracter personal, fie la nivel de rezultat (ex.: sisteme informatice), fie la nivel de activități (ex: instruiri), este necesară efectuarea de verificări pentru obținerea de asigurări minime în ceea ce privește respectarea protecției datelor cu caracter personal."

Asadar, "DOAR IN CAZUL PROIECTELOR CARE..." exista aceasta obligativitate, NU PENTRU TOATE PROIECTELE !!!

Problema insa e mai grava: daca cei care evalueaza proiectele "citesc" și interpreteaza Ghidul la fel ca autorul articolului, e clar ca din cauza incompetentei unora, cei care incearca accesarea unor fonduri pentru activitati care NU presupun obligativitatea legala de desemnare a unui DPO, vor fi totusi obligati sa faca o astfel de desemnare.

Daca Hotnews ar fi o agentie de stiri profesionala, ar trebui sa ceara rapid clarificari emitentului acestui Ghid. Nu de alta, dar tampenia asta se propaga de ani buni prin copy-paste de la un Ghid la altul, si poate ar fi mai bine daca s-ar clarifica acest aspect, iar la grila de evaluare, ar mai aparea o intrebare, daca proiectul se inscrie in categoria celor CARE necesita desemnarea obligatorie a unui DPO (conform documentului din nota de subosol) si abia apoi sa fie verificata existenta desemnarii unui DPO ...