Antreprenorii români, interesați de fondurile europene și în octombrie 2021

Antreprenorii români s-au arătat interesați de fondurile europene și în luna octombrie 2021, potrivit datelor de trafic pentru site-urile instituțiilor care gestionează aceste oportunități de finanțare în România.

Portalul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), din subordinea Ministerului Agriculturii, a primit, în octombrie, 183.000 de vizite, în creștere cu 32% față de septembrie, conform datelor colectate de platforma Similar Web, de analiză de trafic.

Pe desktop, peste 90% din traficul AFIR provine din accesările directe ale portalului și din căutările pe Google. Circa 2% dintre vizitatorii portalului AFIR au fost trimiși de alte site-uri - referrals - pe desktop. StartupCafe.ro, publicația noastră de informații pentru antreprenori, este în topul site-urilor care au trimis vizitatori către AFIR (55,5%), conform datelor pentru desktop, care sunt disponibile gratuit pe Similar Web.

De menționat că pe 29 octombrie s-a deschis, pe afir.info, sesiunea de înscrieri la Submăsura 6.2 - afaceri neagricole la sate, care s-a și închis rapid pentru că s-a epuizat plafonul bugetar.

Și site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (mfe.gov.ro) a avut trafic măricel în luna octombrie 2021, conform datelor de pe Similar Web. Circa 85.000 de vizite a primit site-ul MIPE în octombrie, totuși în scădere față de luna septembrie, cu 3,7%. Aici traficul din referrals a fost de 2,88% din vizitele primite de portalul mfe.gov.ro de pe calculatoare. Și pentru MIPE, tot StartupCafe.ro a fost site-ul de referință numărul unu: cu un procentaj de 51,76% din tot traficul primit de mfe.gov.ro de la diverse site-uri (pe desktop).ț

Dacă ne uităm și pe traficul de pe StartupCafe.ro, în luna octombrie 2021, site-ul către care am trimis cei mai mulți vizitatori a fost portalul de Granturi IMM (granturi.imm.gov.ro). 37,42% dintre vizitatorii îndrumați de StartupCafe.ro către diverse site-uri au ajuns la portalul oficial al măsurilor gestionate de Ministerul Economiei pentru finanțarea firmelor.



În octombrie 2021, StartupCafe.ro a primit aproape 600.000 de vizite, de pe desktop și dispozitive mobile, cu 11% mai multe decât în septembrie, conform analizei Similar Web.

Similar Web este o platformă de analiză de trafic pe internet, folosită inclusiv de către marketerii din România pentru a compara rezultatele site-urilor. Platforma a fost fondată în anul 2007, în Israel, de către Or Offer și Nir Cohen. În prezent, are sedii la Tel Aviv, New York și Londra. Compania oferă servicii în sistem freemium - unele servicii pot fi utilizate gratuit, dar profesioniștii plătesc pentru analize de trafic online mai avansate.

SimilarWeb a obținut investiții totale de 240 de milioane de dolari. Printre primii săi investitori se numără și fondul sud-african Naspers, care deține cele mai mari afaceri online din România: eMag, Olx, Autovit.ro, PayU România și altele. În anul 2014, Naspers a condus o rundă de investiții de serie C în valoare de 18 milioane de dolari în platforma de analiză de trafic online.