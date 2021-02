Soluțiile de finanțare, în atenția antreprenorilor, la început de 2021

Antreprenorii au început anul 2021 cu un interes considerabil pentru soluțiile de finanțare, relevă datele de trafic online disponibile pe platforma de analiză SimilarWeb, folosită de marketeri pentru compararea cifrelor de audiență de pe diverse site-uri.

Programul de garantare a creditelor pentru firmele mici și mijlocii IMM Invest suscită încă interes și la începutul anului 2021, chiar dacă nu la fel de mare ca în vara anului 2020. În ianuarie 2021, portalul imminvest.ro, prin care se aplică la programul de garanții de stat pentru firme, a avut 120.000 de vizite conform SimilarWeb. De pe dispozitivele desktop (pentru care avem disponibile datele SimilarWeb gratuit) 11,55% din traficul obținut de portalul IMM Invest provine de pe StartupCafe.ro. Practic, site-ul nostru de informații pentru antreprenori este singurul site de referință (referral) pentru portalul oficial IMM Invest.

7,12% din traficul trimis de pe desktop de StartupCafe.ro către alte site-uri a ajuns pe portalul IMM Invest.

Încă și mai mulți dintre cititorii StartupCafe.ro s-au orientat către ajutoarele de stat COVID-19 pentru IMM. 21,27% din traficul de pe calculatoarele desktop trimis de StartupCafe.ro către alte site-uri a ajuns pe portalul granturi.imm,gov.ro , aplicația electronică oficială pentru granturile de la Măsurile 1,2 și 3, precum și de la programul Electric-Up.

În ianuarie 2021, StartupCafe.ro a avut peste 750.000 de vizite de pe desktop și dispozitive mobile, conform SimilarWeb.

Similar Web este o platformă de analiză de trafic pe internet, folosită inclusiv de către marketerii din România pentru a compara rezultatele site-urilor. Platforma a fost fondată în anul 2007, în Israel, de către Or Offer și Nir Cohen. În prezent, are sedii la Tel Aviv, New York și Londra. Compania oferă servicii în sistem freemium - unele servicii pot fi utilizate gratuit, dar profesioniștii plătesc pentru analize de trafic online mai avansate.

SimilarWeb a obținut investiții totale de 240 de milioane de dolari. Printre primii săi investitori se numără și fondul sud-african Naspers, care deține cele mai mari afaceri online din România: eMag, Olx, Autovit.ro, PayU România și altele. În anul 2014, Naspers a condus o rundă de investiții de serie C în valoare de 18 milioane de dolari în platforma de analiză de trafic online.