Se analizează realocarea de fonduri UE pentru IMM la POR

Autoritățile române trebuie să analizeze dacă mai pot reloca 500 de milioane de euro în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, pentru firmele care nu au prins buget la ajutoarele din cadrul apelului POR 2.2-IMM din anul 2020, pentru a diminua riscul de dezangajare a banilor europeni din cadrul programului.

În acest moment, pentru toate programele românești de fonduri structurale și de coeziune, riscul de dezangajare este de 9,2 miliarde de euro, dar până la finalul anului 2022 se va reduce la 7,8 miliarde de euro, prin recentele apeluri pentru IMM-uri, din cadrul Programului Operațional Competitivitate și Programului Operațional Infrastructură Mare.

Totuși, doar la POR 2014-2020, riscul de dezangajare este de 2,6 miliarde de euro acum.

Aceste informații au fost comunicate, luni, de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Chestionat de StartupCafe.ro, Marcel Boloș a explicat că, pentru reducerea riscului de pierdere a banilor europeni de la POR, analizează inclusiv relocări de fonduri către firmele care nu au prins finanțare la POR 2.2-IMM, în 2020. Atunci s-au alocat doar 150 de milioane de euro pentru acesta pel, buget care a ajuns pentru câteva firme pe fiecare regiune. S-a pus atunci problema relocării a 500 de milioane de euro în cadrul POR pentru a finanța mai departe în listă și firmele care nu au apucat buget.

Totuși, el a recunoscut că nu va putea evita în totalitate pierderea de bani europeni alocați României în perioada de programare 2014-2020.

„Nu am spus niciun moment că riscul va fi zero. M-aș bucura să pot să spun, la un moment dat, că am atras toți banii României, nu știu dacă voi mai fi ministru la sfârșitul anului 2023. Nimeni nu poate să garanteze că vom avea risc de dezangajare zero”.