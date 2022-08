Start-Up Nation 2022: Câți beneficiari vor putea prinde fonduri nerambursabile de la stat de până la 40.000 EUR fiecare

Ordonanța 19/2022, privind rectificarea bugetară, publicată în Monitorul Oficial, prevede o majorare a bugetului programului Start-Up Nation 2022, pe partea de credite de angajament, care va permite contractarea unui număr suplimentar de beneficiari față de situația existentă la lansarea înscrierilor, dar totuși sub nivelul maxim anunțat de guvernanți și invocat în procedura de implementare.

Prin rectificarea bugetară operată de Guvern, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului mai primește o alocare de 1 miliard de lei - credite de angajament pentru Start-Up Nation 2022. Astfel, programul de finanțare ajunge la un total de 1,5 miliarde de lei sub formă de credite de angajament, plus banii pentru pilonul II - diaspora existenți, 20,031 milioane lei sub formă de credite bugetare, gata de plată.

Practic, bugetul total al programului pe anul 2022 ar ajunge la o anvelopă totală de 1,52 miliarde de lei. Dacă toți solicitanții ar cere ajutorul nerambursabil maxim, de 200.000 de lei, bugetul ar ajunge pentru un total de 7600 de aplicanți, la cei doi piloni ai programului - general și diaspora.

Miliardul de lei alocat acum suplimentar sub formă credite de angajament permite contractarea a 5.000 de beneficiari în plus față de ce prevedea bugetul de stat pe anul 2022 inițial.

Suma este totuși inferioară celei vehiculate de guvernanți atunci când s-a lansat sesiunea de înscrieri. Și premierul Ciucă și ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu, au spus atunci că vor să suplimenteze bugetul total Start-Up Nation 2022 până la 2,2 miliarde de lei, din care 2 miliarde de lei pentru pilonul I (general) și 200 milioane lei pentru pilonul II (diaspora). Dacă s-ar fi majorat atât, bugetul ar fi permis finanțarea a 10.000 de firme la Pilonul I și 1.000 de firme la Pilonul II cu sume de câte 200.000 de lei, în ediția a treia a programului Start-Up Nation.

În noiembrie, însă, ar urma o nouă rectificare bugetară, la care MAT va putea cere credite de angajament suplimentare, pentru a ajunge la un total de 2,2 miliarde de lei, dar suma depinde și de volumul de cereri de finanțare care se vor înregistra la finalul sesiunii de înscrieri, până pe 1 septembrie.

Reamintim că doar creditele bugetare (20 de milioane de lei numai pentru diaspora) permit plata ajutoarelor financiare nerambursabile. Creditele de angajament - grosul bugetului SUN 2022 - permit doar semnarea contractelor de finanțare în urma selecției care va urma după sesiunea de înscrieri, care se finalizează pe 1 septembrie 2022. Pentru plăți, beneficiarii care vor fi contractați vor mai trebui să aștepte o nouă rectificare bugetară sau alocări prin legea bugetului de stat pe anul 2023, sub formă de credite bugetare.

Până atunci, oamenii vor trebui să-și implementeze planurile de afaceri cu forțe proprii, să plătească toate cheltuielile eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) și să suporte și cofinanțarea proprie de 5-15%, plus cheltuieli neeligibile. Abia după ce vor realiza investițiile vor putea primi rambursări de cheltuieli din creditele bugetare care ar urma să se aloce la un moment dat.

Luni, 22 august, la ora 19.20, erau înscriși 5969 aplicanți la Pilonul I și 195 de aplicanți la Pilonul II, în programul Start-Up Nation 2022.

Femeia Antreprenor - suplimentare de fonduri, pe partea de angajamente

Și programul Femeia Antreprenor, aflat în sesiune de înscrieri, a primit la rectificarea bugetară 40 de milioane de lei tot sub formă de credite de angajament.

Inițial, programul Femeia Antreprenor avea un buget de 157,6 milioane lei, credite bugetare. Banii ajung pentru circa 785 de beneficiare. Cu suplimentarea acordată prin creditele de angajament de la rectificarea bugetară se adaugă încă 200 de firme beneficiare (la valoarea maximă a grantului, de 200.000 de lei). Astfel, MAT crede că va putea finanța 1000 de firme, aproximativ, prin programul destinat româncelor care fac afaceri.

Creditele de angajament permit semnarea contractelor, dar pentru plăți e nevoie de credite bugetare.â

Luni, 22 august, în jurul orei 19.20, erau 922 de firme înscrise la programul Femeia Antreprenor 2022.

Schema HoReCa 2 - credite de angajament noi

Ordonanța de rectificare bugetară pe anul 2022 prevede și 50 de milioane de lei, sub formă de credite de angajament, pentru schema HoReCa 2, destinată restaurantelor, hotelurilor, pensiunilor, agențiilor de turism afectate de restricțiile introduse în timpul pandemiei COVID-19.

„Se autorizează Ministerul Antreprenoriatului și Turismului să introducă în anexa nr. 3/60/27 <<Fișa programului>> programul bugetar <<Program privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19>> cu credite de angajament în sumă de 50.000 mii lei la capitolul 80.01 <<Acțiuni economice, comerciale și de muncă>>, titlul 55 <<Alte transferuri>>” - prevede Ordonanța 19/2022.

Alți 10 milioane de lei - credite de angajament - sunt alocați pentru Programul național pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale — Schema de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării și dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimatice.

Descarcă de AICI Ordonanța 19/2022 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2022.