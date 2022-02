Schema HoReCa 2 se va putea lansa după data de 1 iulie 2022, privind pierderile suferite de firme în anul 2021 (ministru)

Guvernul a creat cadrul legal pentru a se putea demara o a doua ediție a Schemei HoReCa, dar pentru aceasta este nevoie de rectificare bugetară, ce va putea fi decisă doar după data de 1 iulie 2022, a declarat, miercuri, ministrul Antreprenorialului și Turismului, Daniel Cadariu, care a și estimat necesarul de finanțare.

„La acea ordonanță de urgență prin care am făcut modificări la Legea 346, am creat deja cadrul legal pentru a înființa programul HoreCa 2. Am convenit următorul lucru: ținta pentru acel program este momentul de după prima rectificare bugetară, pentru că, într-adevăr, nu avem sumele necesare incluse în buget. Noi am creat acum cadrul legislativ, lucrăm programul, creăm platforma la STS, iar imediat ce vom avea banii alocați după rectificare vom pune în derulare acest program” - a spus ministrul, după ședința de guvern de miercuri.