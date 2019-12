Statul anulează programele Comerț și Microindustrializare 2019, din lipsă de sistem informatic

Mihai Balici

Frumos inceput de guvernare

Inainte de 1989 , toate ministerele, agentii guvernamentale , regii etc dispuneau de centre de calcul puternice formate din analisti programatori, programatori , softisti ,hardisti ,etc

Ne-am luat dupa capul sec al imperialismului american si occidental decadent ,corupt si aflat in ultimul stadiu de putrefactie si toate aceste Centre de Calcul au fost desfiintate

Acum apelam la tot felul de firme asa zise de software si in loc sa platim un Centru de Calcul cu 1-2 milioane de euro pe an ,care sa asigure aceste softuri , mentenanta si actualizarea periodica , apelam la mafia acestui domeniu si platim 100 de milioane de euro si stam si la cheremul acestor firme

In acest domeniu nu exista niste normative cu manopera pe ora de proiectare software si totul se deruleaza dupa ureche, astfel ca la un proiect de 100 de milioane firma plateste intradevar cu 2-4000 de euro un softist , dar din cei 100 de milioane lui ii raman cca 80 de milioane de euro (desigur din ei se mai dau spagi grase, motiv pentru care toti cei care decid in ministere nici sa nu auda de reinfiintare acestor Centre de Calcul proprii sau sa impuna proiectarea unor normatice cu consum,uri specifice )

In domeniul constructiilor exista normative de consum de materiale ,manopera , utilaje pe fiecare activitate din constructii -instalatii si astfel constructie nu poate costa 100 de milioane , cand dupa devize costa 10 milioane de euro (dar aceste normative le-au facut comunistii, ca daca nu le facea, atunci si constructiile costau 100 de milioane in loc de 10 milioane)

Daca atunci cand ministerele cer oferte pentru proiectarea unui sistem informatic , ar cere o justificare cati oameni foloseste, cat este manopera pe ora si alte cheltuieli ,veti vedea ca aferent numarului de softisti ,hardisti care lucreaza pe ntru proiect , va rezulta minim un milioan de euro pe ora de proiectare

Dar la licitatie nu cere nimeni o justificare a pretului, cati salariati foloseste ,care este durata , care sunt alte resurse folosite

Asa am ajus sa platim proiecte de sute de milioane ,cand de fapt pentru ele se cheltuie maxim cateva milioane de euro si pe urma de intrtebi de unde au bani de iahturi, avioane ,hoteluri in Dubai si cum datoria interna si externa a Romanie este de 170 de miliarde de euro, cum ne imprumutam anual de 20-25 de miliarde de euro si falimentul bate la usa si cum se face ca UE ne da 40 de miliarde de euro pe 2014-2020 si datoria creste galopant

Solutia radicala pentru evitarea dezastrului acestui popor condus de mafioti este iesirea din structurile malefice, putrede corupte denumite pompos UE ,NATO si alinierea la Rusia d-lui Putin ,ca nu trebuie sa uitam ca cu URSS am scos tara din mocirla burghezo-mosiereasca , iar cu imperialismul american si vest european am devenit falimentari, am devenit similari tarilor din America Latina unde americanii schimba cand vor guverne ,le-a luat toate bogatiile