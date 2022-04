Electric-Up: După mai mult de 1 an de la înscrieri, firmele au acum 5 zile termen să semneze contractele pentru fondurile promise de stat, să-și pună panouri solare și stații de încărcare a mașinilor electrice

Firmele calificate la finanțare în programul Electric-Up au început să primească contractele de finanțare și au termen 5 zile să le semneze, pentru a-și putea primi fondurile nerambursabile de la stat, de până la 100.000 de euro fiecare, să-și monteze panouri fotovoltaice și stații de alimentare a mașinilor electrice, la aproape un an și jumătate de când Ministerul Energiei a demarat schema de finanțare.

Recent, Ministerul Energiei a publicat o listă de 1878 de firme calificate la finanțare în Programul Electric Up 2020, iar zilele trecute a mai admis în plus 56 de solicitanți, în urma contestațiilor (Descarcă de AICI listele de firme admise la Electric Up). .

De marți, 26 aprilie, firmele au început să primească în aplicația electronică de granturi IMM contractele de finanțare. Au la dispoziție 5 zile să le semneze și să le încarce înapoi, să nu piardă banii promiși de stat. Înscrierile în programul Electric Up au început pe 4 decembrie 2020, deci în urmă cu aproape 1 an și jumătate, și s-au finalizat în 3 februarie 2021.

Vorbim practic despre un program de finanțare pornit pe timpul pandemiei COVID-19, în guvernarea PNL cu Ludovic Orban premier, trecut prin guvernarea PNL-USR-UDMR, cu Florin Cîțu prim-ministru, prin guvernul demis Cîțu (PNL-UDMR), pentru ca acum, în guvernarea PNL-PSD-UDMR, cu premierul Nicolae Ciucă, să se semneze contractele de finanțare. Ministrul Energiei e același: Virgil Popescu (PNL). Pe urmă, beneficiarii vor trebui să-și implementeze proiectele, să-și pună panouri fotovoltaice și stații de încărcare EV și apoi statul să le dea banii pe ele, în limita finanțării aprobate.

Între timp, panourile fotovoltaice s-au scumpit, mai ales pe fondul creșterii prețurilor la energie, așa cum a arătat StartupCafe.ro anterior.

„Urmează semnarea contractului de finanțare. Contractul de finanțare este transmis prin intermediul platformei informatice, iar termenul de semnare este de 5 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare zilei de comunicare a deciziei autorității. Comunicarea cu toți operatorii economici admiși spre finanțare se va menține prin intermediul platformei informatice, urmând etapa de contractare și etapa de implementare a proiectului de investiții, conform prevederilor Ghidului de finanțare” - a anunțat Ministerul Energiei.

Cam așa sună notificările primite marți de firmele selectate: