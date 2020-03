Cum se descurcă afacerile cu mâncare din mall-uri în criza Covid-19: Dan Isai, CEO Salad Box, invitat online #deladistanță

Silvia Blezu

Bună ziua! Suntem angajați Salad Box( DMA group) Din salariul pe februarie ,care trebuia primit in 18 martie,ni s-au virat în cont azi ,25 martie,doar 100 Ron. Bonuri de masa nu am mai primit. In februarie nu era pandemie. Noi am lucrat până în data de 18 martie anul curent.Ce putem face pt a intra în posesia drepturilor noastre? Trăim în incertitudine și fără speranță. Oare vom primi și restul salariului? Vom beneficia de somaj tehnic? Chiar dacă este franciza, Conceptul Salad Box este unul singur și este alăturat numelui dumneavoastră. Cum vedeti rezolvarea problemelor noastre?