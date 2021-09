[P] Anunț finalizare proiect ”Granturi pentru capital de lucru” - SC PANDEVIDA SRL

SC PANDEVIDA SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul ”Capital de lucru 2020”, proiect nr. RUE M2-5617 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr. 130/2020. Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 15.04.2021, pana la data incarcarii Raportului de progres in sistemul MEEMA, respectiv 13.04.2021.

Obiectivul proiectului a fost reprezentat de sprijinirea societatii SC PANDEVIDA SRL prin ajutorul de stat acordat sub forma de grant pentru capital de lucru, in baza formularului electronic de inscriere, prin masura “Granturi pentru capital de lucru”, implementata de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) si Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului (AIMMAIPE), in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu completarile si modificarile ulterioare.

Proiectul a avut printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 170993.55(valoarea totala) din care: 145344.5175 lei grant si 25649.0325 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din FondulEuropean de Dezvoltare Regionalaprin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

S.C. PANDEVIDA S.R.L.

chincesh@gmail.com

0722685249

CHINCES HILDA