Revolut, „atac” la băncile tradiționale, din 2025: Credit ipotecar în trei țări UE, nu și în România, deocamdată

Aplicația financiară Revolut, care are milioane de clienți și în România, a anunțat, vineri, că din anul 2025, va începe să dea credite ipotecare în 3 țări ale Uniunii Europene, dar nu și pe piața românească, deocamdată, fintech-ul londonez conturându-și astfel tot mai mult profilul de bancă digitală, care provoacă sectorul bancar tradițional.

Fondatorii Revolut, antreprenorul britanic de origine rusă Nik Storonsky și programatorul de origine ucraineană Vlad Yatsenko, și-au anunțat planurile, vineri, la Londra, în cadrul conferinței lor, denumite The Revolutionaries.

Lituania, țara în care Revolut și-a luat licența bancară pentru piața UE, este prima în care va introduce creditul ipotecar.

În plus, compania britanică „ia în calcul și introducerea descoperitului de cont (overdraft)”.

De asemenea, în anul 2025, divizia destinată firmelor, Revolut Business, urmează să aducă în toate statele Uniunii Eurpene, deci inclusiv în România, un produs de creditare și de economisire pentru companii.

„În 2025, Revolut Business va aduce în Europa primul său produs de creditare destinat companiilor și intenționează să lanseze una dintre cele mai atractive oferte de economisire pentru companii, cu dobânzi avantajoase, în toate piețele din UE. Revolut Business mai are în plan să lanseze un produs nou, Revolut Kiosk, care să ajute restaurantele și magazinele să-și gestioneze operațiunile, iar pentru dezvoltarea acestuia analizează posibilitatea introducerii de plăți biometrice. Pentru soluția sa de checkout Revolut Pay va deschide accesul la mai multe metode de plată, inclusiv prin Buy Now Pay Later (cumperi acum, plătești mai tîrziu - n.r.)”, - a afirmat Revolut.