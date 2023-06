„Unicornul” Klarna intră în România cu aplicația sa de cumpărături în rate, în sistem BNPL

„Unicornul” suedez Klarna, un exponent al curentului BNPL - buy now, pay later (cumperi acum, plătești mai târziu), a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că își lansează și în România serviciul de cumpărături cu plata în rate fără dobândă, „Pay in 3”, și aplicația mobilă de shopping.

„Începând de azi, românii pot accesa serviciul de plată în rate Pay in 3, alături de aplicația mobilă Klarna, ambele garantând plăți rapide, sigure și eficiente. În ultimii doi ani, Klarna și-a extins prezența în Europa Centrală și de Est, cu branduri locale și internaționale care au integrat în business-urile lor serviciile de plată flexibile ale Klarna. Această integrare a sporit și mai mult un portofoliu deja impresionant al companiei de peste 500,000 de parteneri la nivel global. Toate acestea sunt posibile datorită ofertelor de plăți alternative ale Klarna, precum opțiunea Pay in 3, care le oferă utilizatorilor posibilitatea de a-și împărți plata în 3 rate fără dobândă și le oferă comercianților ocazia de a veni cu opțiuni de plată flexibile către clienți” - a transmis compania suedeză.

Printre brandurile disponibile acum prin aplicația Klarna se numără: ABOUT YOU, Tommy Hilfiger, BSB Fashion, Zoot, Footshop, mai multe urmând să se lanseze în lunile următoare.

Klarna se laudă că aplicația sa este folosită de „cei mai buni cumpărători”, ceea ce ar trebui să suscite interesul comercianților să intre în parteneriat cu operatorul fintech suedez:

2 din 3 utilizatori Klarna sunt mileniali sau Gen Z;

1 din 6 comenzi plasate prin Klarna sunt plasate de noi clienți ai brandului;

Cumpărători activi: 85% dintre românii care folosesc internetul cumpără online cel puțin o dată pe lună.

„Obiectivul nostru este de a le oferi atât companiilor, cât și clienților lor, o experiență de cumpărături smoooth. De la a căuta și până la a deține, oferim mai mult decât este de așteptat de la un serviciu de plată și facem eforturi suplimentare pentru utilizatorii noștri. Mai presus de toate, soluția „Pay in 3” este prima cărămidă din fundația pe care o punem în România - o fundație pe care sperăm să construim relații puternice și de lungă durată cu noii comercianții parteneri, în timp ce le oferim o experiență excelentă clienților noștri” - spune Sebastian Siemiatkowski, CEO și co-fondator Klarna.

Cum funcționează serviciul Klarna

Cu soluția de plată „Pay in 3”, consumatorii își pot împărți plățile în 3 rate fără dobândă, care trebuie achitate odată la 30 de zile, începând cu data achiziției - spune Klarna.

În felul acesta, consumatorii pot împărți în 3 rate egale costul unui produs și îl pot primi înainte de achitarea totală a sumei. Apoi, plățile lunare sunt debitate de pe cardul de debit obișnuit al consumatorului.

În mod similar, românii pot accesa „Pay in 3” în cadrul partenerilor de retail integrați în aplicația Klarna.

„Cu peste 25 de milioane de utilizatori activi pe lună, aplicația mobilă Klarna aduce în același loc o gamă variată de opțiuni care fac ca experiența de cumpărare să fie mult mai ușoară și plăcută - în același timp, cumpărătorii sunt direcționați spre partenerii de retail ai Klarna” - mai spune compania.

Operațiunile Klarna din România sunt conduse de Lukasz Dwulit, implicat în extinderea companiei pe piețele din Europa Centrală și de Est.

„Ne uităm de ceva timp la piața din România. Acum, odată cu evoluțiile incredibile în e-commerce și obiceiurile generale de cumpărături online, a venit momentul să facem acest pas și să le oferim platforma noastră companiilor mici și mari care doresc să crească loialitatea clienților față de brand, oferindu-le, în același timp, o soluție pentru o experiență de cumpărături cât de poate de simplă” - a spus Lukasz Dwulit, Head of Klarna în România.

Klarna a tot ocolit România

Klarna a fost fondată, în anul 2005, la Stockholm, de 3 tineri antreprenori: Sebastian Siemiatkowski, Niklas Adalberth și Victor Jacobsson.

Ani întregi suedezii au ocolit România ba chiar țara noastră a fost dată drept exemplu de către unul dintre șefii firmei ca fiind o piață greu de abordat pentru ei, din cauza factorilor de risc de neplată.

„Daca vrei sa cumperi câteva iPad-uri la ora 3 noaptea de pe un cont de Hotmail din Romania, atunci am putea spune ca nu poți plăti după livrare”, spunea cofondatorul Klarna Niklas Adalberth, în Financial Times, în urmă cu 7 ani.

La un moment dat, Klarna a fost declarată cel mai mare unicron fintech european, fiind evaluată la 45,6 miliarde de dolari, în urma unei investiții de 639 de milioane de dolari obținute în anul 2021.

Noua evaluare obținută de Klarna este de peste 6,8 ori mai mică față de valoarea la care fusese estimată firma în iunie 2021, la precedenta rundă de investiții obținută. Atunci primise o finanțare de 639 de milioane de dolari de la investitori, la o evaluare a companiei de 45,6 miliarde de dolari.

În 2022, însă, compania a fost nevoită să accepte o scădere a evaluării sale până la 6,7 miliarde de dolari, pentru a putea primi noi fonduri din partea investitorilor. Astfel, în iunie 2022, compania suedeză a reușit să atragă o rundă de finanțare de 800 de milioane de dolari, condusă de fondul american de investiții Sequoia.

Klarna spune că este disponibilă pe 22 de piețe, în ultimii ani compania extinzându-se în Grecia, Cehia și Polonia, cu peste 500,000 de business-uri și mai mult de 150 de milioane de consumatori la nivel global.

Pe piața românească, servicii tip BNPL oferă și unele magazine online, în colaborare cu bănci. De asemenea, o platformă românească dedicată BNPL este Mokka.