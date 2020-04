Profesor ASE: Ce greşeli fac antreprenorii în criză. Ajutoarele de la stat trebuie lăsate în planul doi

Criza provocată de pandemia coronavirus s-ar putea încheia abia pe la finalul verii, estimează Eduard Dinu, profesor ASE Bucureşti, într-un interviu #deladistanţă pentru HotNews şi StartupCafe. “Dar, vor fi sectoare de activitate care vor recupera mai greu sau mai uşor”. Iată ce recomandă specialiştii în economie pentru ca firmele să poată să îşi revină cu bine din această situaţie dificilă şi ce greşeli sunt de evitat.

Un sfat pentru antreprenori este de a încerca o flexibiltate mai mare, susţine profesorul. “Spre exemplu, în perioadele de criză instrumentul cel mai important este fluxul de numerar. Indicatorii specifici de profit trec în planul doi. Nu spun că nu sunt importanţi, dar nu ar trebui să rămânem blocaţi în tipare rigide”, spune Eduard Dinu.

O altă problemă importantă întâlnită adesea în rândul antreprenorilor în această perioadă este cea de comunicare. “De multe ori întreprinzătorul român închide telefonul. Şi e de negăsit de clienţi, sau furnizori pentru că probabil trebuie să răspundă la întrebări incomode. Este cea mai proastă abordare. Trebuie să fim oneşti, trebuie să comunicăm, suntem toţi pe aceeaşi navă, care nu se va scufunda. S-ar putea chiar să vedem orizontul chiar mai repede decât ne aşteptăm”, a adăugat Eduard Dinu.

O altă problemă pentru mediul de afaceri este de a se baza prea mult pe ajutorul altora, mai ales al statului, mai subliniază el.

“Important este să ne uităm mai întâi în ograda noastră şi să încercăm optimizările proprii, care depind 100% de noi şi apoi să ne uităm spre alte surse, care cel mult ar putea doar să completeze necesarul de finanţare, spre exemplu ajutorul de şomaj sau alte faciliţăţi fiscale. Vedem cu toţii că sunt uşor influenţabile, se modifică foarte repede şi de aceea trebuie lasate în planul doi. Antreprenorii trebuie să conştientizeze un lucru, şi mulţi o fac, în perioadele de creştere firmele adună costuri care sunt neeconomice, care atunci sunt uşor sustenabile. Când vine perioada de stagnare şi mai ales de contracţie a cererii aceste costuri ies la suprafaţă şi determină rigiditate. Rigiditatea unui business este foarte nocivă şi ajung la pierderi. De aceea trebuie să ne uităm la elementele nocive acumulate în perioada de creştere, pentru a reporni pe baze mai sănătoase afacerile.

E adevărat că sunt firme care depind de ajutorul dat de la stat, dar trebuie stiut că mai devreme sau mai târziu vom plăti acel ajutor. Vom plăti deficitul bugetar, care va fi mult mai mare, prin inflaţie, prin creşterea dobânzilor bancare. De aceea, ajutorul ar trebui să-l găsim în noi. Evident că este utilă mâna întinsă pentru finanţare, şomaj tehnic şi alte măsuri de revenire, dar trebuie să fim conştienţi că aceşti bani noi îi vom returna”, a mai spus Eduard Dinu.

Profesorii de la ASE oferă consultanţă gratuită pentru afacerile româneşti. Detalii aici: https://www.ase.ro/?page=consultanta-afaceri

Mai poţi vedea în interviu:

01:00 Alte tari se afla in complet alt stadiu, nu doar strict medical. China a recuperat foarte mult din caderea pe care a avut-o

02:00 China este intre V si U, ca forma de grafic. In cateva luni va ajunge la recuperare totala. Sunt si case de pariuri ce au cote mici pentru luna iunie-iulie, apoi cotele cresc

03:00 Cred ca e de bun simt sa luam in calcul sfarsitul verii. Sigur, vor fi segmente care vor evolua mai greu

04:00 Cu totii trebuie sa invatam, e un proces continuu, ca nu e un pattern comun. Nimeni nu se astepta la asta. Antreprenorii romani nu au facut nicio greseala anume. Cu totii avem aceleasi probleme

05:00 Ar trebui sa avem o gandire mai flexibila. De exemplu in privinta pretului de stocuri. Important e cashflow-ul, nu indicatorii specifici de profit

06:00 Unele stocuri sunt perisabile si acolo mai ales e nevoie de flexibilitate

07:00 De multe ori intreprinzatorul roman inchide telefonul si nu mai poate fi gasit de furnizori, clienti. Asta e cea mai proasta abordare. Trebuie sa comunicam. Suntem pe aceeasi nava

08:00 Non comunicarea e cea mai mare greseala. Cei mai multi antreprenori au mai trecut printr-o criza. Dar constat ca asteptam prea mult de la altii, de exemplu masurile venite de la guvern

09:00 Sunt masuri care pot fi abordate intern. In perioada de crestere, firmele aduna niste costuri care nu sunt sustenabile. Cand apare contractia cererii, aceste straturi ies la suprafata

10:00 Rigiditatea unui business e foarte nociva. Afacerile care s-au trezit in pierdere ar trebui sa isi regandeasca aceste cheltuieli

11:00 Sunt firme care depind de ajutorul de stat. Dar mai devreme sau mai tarziu vom plati acest deficit bugetar. E un cerc inchis

12:00 Guvernantii au o problema peste tot in acest moment. S-a pus foarte mult accent pe consum in Romania, ceea ce a adancit deficitul bugetar chiar inainte de pandemie

13:00 La noi consumul a scazut, TVAul va scadea, veniturile bugetare vor fi scazute in consecinta. Asta inseamna cresterea deficitului bugetar. El va fi corectat cumva, prin inflatie sau alte masuri

14:00 Noi vom rambursa acesti bani primiti, mai devreme sau mai tarziu. Fiecare business e un caz aparte, e greu de dat cazuri generale

15:00 Multe afaceri vor trebui sa se duca din offline in online. Acolo caderea e mai lina

16:00 Imi fac un magazin nou sau intru pe un marketplace? Sunt deja platforme mari in tara. Dar cum te faci cunoscut? Concurenta e mult mai mare in online. A doua idee, sa-mi diversific activitatea

17:00 Farmec de exemplu a lansat un dezinfectant. Au fost mult vanzari pe online legate de consumul casnic, fitness, ingrijire etc

19:00 Cineva care avea produse consumabile pentru hoteluri de 5 stele ne-a scris. Ce faci cu acele produse? Trebuie gasite solutii mai neconventionale

20:00 E un moment bun sa renegociem niste capitole de cheltuieli. Raportul calitate-pret, salarii, chiria din spatiile mari (mall-uri).

21:00 Atentie mare la salariati, va fi greu sa ii gasim dupa criza pe acei oameni la care renuntam acum. E important sa fim solidari. Schismele din societate nu ajuta absolut deloc

22:00 Proiectul de consultanta al ASE e acoperit de 7 persoane, dar poate fi crescut in functie de cerere. Noi ne vedem parte integranta a mediului economic. Avem absolventi in IMM, consilieri guvern

23:00 Toti colegii mei de la departamentul de contabilitate lucreaza in IMMuri in calitate de contabili.

24:00 Am avut cereri de ajutor de la firme cu activitati foarte diferite: restaurante, productie de mase plastice, pensiuni, consumabile pentru hoteluri de 5 stele... Unii isi doreau sa se dezvolte

25:00 Nu va fi o criza mai grea ca cea din 2008. Au murit in lume o medie de 500 persoane din cauza Covid, cand rata deceselor in mod normal este de 150.000 pe zi

26:00 Trebuie sa ne regandim activitatea, am putea folosi scenarii pentru asta (pentru recuperare pe termen lung sau mai scurt). Optimism, comunicare, asumarea responsabilitatii.

27:00 Antreprenorii romani nu au facut o greseala specifica, nu putem sa vedem o vina anume la ei

28:00 Nu are sens sa refacem de la 0 planul de afaceri. Important e sa comunicam si sa estimam mai bine cheltuielile. E o perioada buna sa ne reinventam