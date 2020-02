Spring IT se întoarce! Au început înscrieri pentru ediția 2020 - Eveniment pentru antreprenori

Body

În perioada 2-6 martie, Sindicatul Studenților din Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (SiSC) pregătește cea de-a IX-a ediție a proiectului Spring IT.

SiSC este cea mai veche organizație studențească din Academia de Studii Economice din București, care a realizat peste 200 de proiecte, desfășurate cu succes, în decursul a 23 de ani de activitate.

Mii de studenți au fost influențați anual, în mod pozitiv, atât în dezvoltarea profesională, cât și în cea personală.

Spring IT este un proiect ce are drept scop principal facilitarea contactului dintre studenți și reprezentanții unor firme importante din domeniul IT, oferind acces la o varietate de informații și tehnologii de actualitate pe piața muncii.

Spring IT 2020: Oportunități de angajare

Ediția din această primăvară se va desfășura în cadrul ASE, Clădirea „Virgil Madgearu”, sala 2013. În cadrul primei etape, „Meet the Companies”, studenții au oportunitatea să interacționeze și să afle posibilitățile de angajare ale următoarelor companii:

KPMG,

Accenture,

Ericsson,

Softbinator,

Adobe,

Cegeka,

American Greetings,

4PSA,

Allianz Technology,

EY,

UBISOFT,

Cornerstone Technologies,

Creative Board Gaming.

De asemenea, studenții au ocazia să participe la workshopuri ce își propun să abordeze diverse teme, atât pe partea de hardskills, cât și pe partea de softskills.

Înscrierea se face online, în perioada 24 februarie - 1 martie, în urma completării formularului,

Înscrie-te acum

În cadrul acestuia, participanții își vor atașa CV-urile, ce vor fi preluate de companiile partenere.

Mai multe informații se găsesc pe site și pe pagina de Facebook a Spring IT, unde echipa este pregătită să răspundă la orice întrebare.