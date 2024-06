„Unicornul” francez care rivalizează cu ChatGPT a ajuns să valoreze 6 miliarde de dolari, la un an de la înființare

Startup-ul francez de inteligență artificială Mistral AI, „rivalul” european al OpenAI (ChatGPT), fondat de foști angajați ai Google DeepMind și Meta (Facebook), și-a asigurat o finanțare de 640 milioane dolari, rundă de investiții în urma căreia este acum evaluat la 6 miliarde de dolari, conform TechCrunch care citează FT.

„Unicornul” (companie nelistată pe bursă, care are o valoare de cel puțin 1 miliard de dolari) francez a fost înființat în aprilie 2023 și s-a bucurat până acum de susținerea unor mari giganți tech. Spre exemplu, Microsoft a investit 13 miliarde de dolari în startup-ul de IA în februarie 2024, investiție care nu a „scăpat” de sub lupa Comisiei Europene, așa cum am scris pe StartupCafe.ro.

Acum, runda de finanțare Serie B fost condusă de firma americană de investiții General Catalyst, dar au mai participat și investitori existenți de top, precum Lightspeed, Andreessen Horowitz, BNP Paribas, Bpifrance, Nvidia, Salesforce, Samsung și IBM, conform Financial Times. Peste 140 de milioane de dolari din cele 640 milioane dolari asigurate vin sub formă de împrumut, iar restul, sub formă de finanțare equity.

Amintim că în martie 2024 și compania americană cu doi IT-iști de origine română printre fondatori Databricks a anunțat că a participat la una dintre investițiile în Mistral AI, fără a specifica, însă, suma.

Startup-ul condus de Arthur Mensch (CEO), care a lucrat ca cercetător în IA la Google DeepMind în Paris, lucrează la modele de inteligență artificială care să rivalizeze cu cele precum GPT-4 de la OpenAI, modelul Anthropic Claude 3 sau Llama 3 al Meta, potrivit TechCrunch. Din echipă de fondatori ai MistralAI mai fac parte și Guillaume Lample și Timothee Lacroix.

În luna septembrie 2023, startup-ul a lansat primul său model public, Mistral 7B, care este antrenat pe o bază de date mai mică decât celelalte soluții IA, fiind disponibil atunci pentru descărcare sub licență „open source”, adică acesta poate fi folosit și modificat fără restricții de către dezvoltatori.