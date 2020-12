Un startup de marketing fondat de 2 români a câștigat 2250.000 Euro la Startup Spotlight 2020

Un startup fondat de doi români, care dezvoltă un serviciu de marketing pentru magazinele online, a câștigat premiul cel mare, o investiție de 225.000 de euro, la competiția Startup Spotlight 2020 organizată online de How to Web, de la București.

Startup-ul câștigător Cartloop ajută magazinele să își optimizeze vânzările și relația cu clienții prin mesaje text. Întregul proces este realizat cu o intervenție umană minimală. Mai exact, când un client care își oferă acordul pentru a primi suport și marketing prin SMS începe procesul de finalizare a comenzii, dar abandonează, Cartloop îl contactează printr-un mesaj text pentru a înțelege motivul renunțării și pentru a-l putea asista dacă e nevoie.

Cartloop susține că prin soluția sa „convertește” între 15-30% din totalul clienților care abandonează comanda comparativ cu SMS-urile sau emailurile automate care ating o rată de conversie de 4-8%.

Clienții Cartloop sunt magazine mici și mijlocii din domenii precum fashion, electronice, gadgeturi, nutriție sau food delivery. Aplicația se integrează în platforma de comerț online Shopify, dar fondatorii își doresc ca la începutul anului viitor să fie disponibilă și pentru Magento, BigCommerce și WooCommerce.

În septembrie 2020, Cartloop a obținut o finanțare de capital de risc de 300.000 de euro din partea fondului de investiții românesc GapMinder VC și o contribuție de tip angel investment din partea antreprenorului Cristian Tamaș (TypingDNA).

Platforma Cartloop a fost lansată de doi antreprenori români, Andrei Negrău și Lisa Popovici, în aprilie 2020. Cei doi fondatori s-au stabilit în SUA, la Los Angeles. Negrău este absolvent de informatică la Universitatea din Oradea, iar Popovici a urmat cursurile Facultății de Medicină și Farmacie tot la Oradea, dar s-a orientat către marketing. Cei doi au mai fondat anterior și Relevon, un alt startup de marketing online și au mai făcut, fiecare, câte un exit mai înainte.

Cartloop are o echipă remote în România și SUA.

„Anul trecut am fost în competiția Startup Spotlight cu Relevon, un startup care în urma feedback-ului primit de la mentorii de atunci de la conferință s-a transformat în Cartloop. Nu ne așteptam să câștigăm. Aceste 2 luni de program au trecut foarte repede. Tocmai ce ridicasem o rundă de investiții și ne gândeam doar la cum ne puteam bucura cât mai mult de experiența în sine a programului. Mulțumim How to Web pentru această experiență grozavă”, au declarat acum Lisa Popovici și Andrei Negrău, citați de un comunicat How to Web.

Clasamentul Startup Spotlight 2020 a fost următorul:

Premiul de 225.000 de euro acordat Cartloop este oferit de către un grup de investitori locali: platforma de equity crowdfunding SeedBlink, rețeaua de angel investors TechAngels, fondul de investiții Gapminder VC, vehiculul de investiții private Simple Capital și rețeaua de investitori Transylvania Angels Network. Suma reprezintă un aport la o viitoare investiție în startup-ul câștigător, sub forma unui convertible note.

Toți cei 3 câștigători primesc și beneficii F6S în valoare de 1 milion de euro.

Celelalte 7 startup-uri finaliste au fost: Medicai, SanoPass, Sharewell, CBNagro.tech, Atlas, Pluria, Jeff App.

Juriul Startup Spotlight 2020 a fost format din antreprenori și manageri din companii mari, ca:

Dan Oros (Google România),

Monica Obogeanu (Orange România),

Andrei Dudoiu (SeedBlink),

Mălin Ștefănescu (TechAngels),

Dan Mihăescu (GapMinder VC),

Andrei Pitiș (Simple Capital),

Raluca Panțiru (Fitbit),

Sergiu Pop (Microsoft România).

Peste 100 de mentori au sprijinit startup-urile participante la competiție, printre aceștia numărându-se:

Marius Tîrcă (co-fondator al UiPath),

Mada Seghete (co-fondator Branch.io),

Marvin Liao (consultant și investitor, ex-500 Startups San Francisco),

Raul Popa (co-fondator și CEO al TypingDNA),

Dan Oros (Google),

Mihai Frențiu (Tech 'n Trade).

Programul Startup Spotlight este realizat în parteneriat cu Google, Orange România, KPMG România, BCR și cu suportul Fitbit, Microsoft for Startups, Tech 'n Trade, eMAG, Mastercard România, 2Checkout (now Verifone) și DLA Piper România.

How to Web este una dintre cele mai importante conferințe anuale de tehnologie și inovație din Europa, reunind antreprenori în tehnologie, dezvoltatori de produs, developeri, specialiști în marketing online, inovatori și investitori care sunt în căutare de inspirație și know-how despre cum să dezvolte produse și afaceri digitale.

Lansată în 2010, a fost printre primele evenimente de tehnologie din Europa Centrală și de Est și a contribuit la adoptarea mentalității de startup în România și în această parte a Europei.