Românii de pe lista Forbes a tinerilor lideri din Europa, în 2021

Revista americană Forbes a inclus și 3 români pe lista europeană a tinerilor care se evidențiază ca lideri în anumite domenii, Forbes 30 Under 30 Europe 2021.

Ediția europeană a listei Forbes reunște 300 de tineri cu vârste sub 30 de ani, care activează în 10 domenii, ca tehnologie, sport sau artă. La secțiunea Sport, în anii trecuți a fost inclusă Simona Halep, de exemplu.

În ediția 2021 a Forbes 30 Under 30 Europe am găsit 3 români, toți la secțiunea Impact Social:

Mihai Toader-Pasti - clădiri prietenoase cu mediul

Mihai Toader-Pasti (29 de ani) a înființat organizația neguvernamentală EFdeN, pe când avea 20 de ani. Absolvent de „Construcții”, la București, Mihai și echipa își propun să combată poluarea generată de clădiri. Ei proiectează și construiesc case sustenabile și prietenoase cu mediul. De asemenea, țin cursuri și training-uri prin care pregătesc generația următoare de arhitecți și constructori de clădiri sustenabile. Până acum, el a obținut finanțări de peste 4 milioane de dolari pentru programe de educație pentru tineri și creare de prototipuri de orașe sustenabile, potrivit Forbes.

Beatrice Ionașcu și Paula Dozsa - programare în joacă

Pe lista Forbes 30 under 30 din 2021 apar și româncele Paula Dozsa (25 de ani) și Beatrice Ionașcu (27), alături de asociata lor din Ungaria, Dora Palfi (27). Am mai scris pe StartupCafe.ro despre ele. Cele 3 tinere antreprenorare au fondat startup-ul ImagiLab, în anul 2017, în Suedia.

imagiCharm, produsul de bază al ImagiLabs, este un mic dispozitiv wearable, care poate fi agățat la chei ca breloc, poate fi atașat ca accesoriu la fermoarul unei genți, atârnat de gât ca bijuterie sau prins în păr cu o bentiță, de exemplu. Dispozitivul are o matrice de 64 de leduri (8X8), din care utilizatorul creează diferite modele sau imagini, sub formă de romburi, inimioare, fulgere, stele etc.

Toate acestea sunt generate prin programare, cu ajutorul aplicației de mobil imagiCharm, „brelocul” conectându-se la telefon prin bluetooth. Fiecare utilizator învață astfel să „codeze” în Python și își dezvoltă imaginația și skill-urile de programator. Principalii utilizatori sunt fetele la vârsta adolescenței. Ele folosesc dispozitvul imagiCharm ca accesoriu vestimentar sau ca jucărie asemănătoare cu mai celebrele Tamagotchi, jucăriile japoneze din anii '90-2000, pe care „le îngrijeau” și copiii din România, ca „animale de companie” virtuale. Cu imagiCharm jocul se „complică”, utilizatoarele fac schimb de idei, se întrec în skill-uri (mai ceva ca băieții cu kendama, în anii trecuți, când era la modă) și învață programare.