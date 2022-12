Tranșa a doua din PNRR, de 3,2 miliarde EUR, depinde de jaloane și ținte „considerate vitale” în 2022 (MIPE)

Premierul Ciucă a convocat, luni, la sediul Guvernului, Comitetul Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliență și a cerut clarificări privind „jaloanele și țintele considerate vitale” pentru aprobarea celei de‑a doua cereri de plată pe care România vrea să o transmită la Comisia Europeană, „în următoarele zile”, pentru a putea primi o nouă tranșă, de 3,2 miliarde de euro din fondurile europene PNRR, a anunțat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Termenul pentru transmiterea la Bruxelles a celei de-a doua cereri de plată din cadrul PNRR este în cursul lunii decembrie 2022.

„A fost analizat în detaliu, împreună cu participanții la reuniune, stadiul îndeplinirii jaloanelor aferente acestei cereri de plată, care cuprinde 51 de ținte și jaloane. Accentul a fost pus îndeosebi pe jaloanele și țintele considerate vitale pentru aprobarea celei de‑a doua cereri de plată pe care România o va înainta Comisiei Europene. Premierul Nicolae-Ionel Ciucă a cerut clarificări pentru fiecare caz în parte, subliniind importanța accesării fondurilor de care România poate beneficia prin PNRR” - a precizat MIPE.

Cea de‑a doua cerere de plată are o valoare totală de 3,2 miliarde euro din care 2,1 milioane euro sprijin financiar nerambursabil și 1,09 milioane euro sprijin sub formă de împrumut și vizează îndeplinirea a 51 de jaloane/ținte aferente trimestrului I 2022 și trimestrului II 2022.

„Am pregătit pachetul de documente solicitat de Comisia Europeană astfel încât documentaţia să fie completă şi să putem să intrăm în proces de analiză pentru Cererea de plată numărul doi. Împreună cu prefinanţarea de 3,79 miliarde de euro, în acest an din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, sunt planificați 9,2 miliarde de euro pentru a fi încasaţi de România”, a afirmat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș.

Săptămâna trecută, Boloș a precizat că o problemă importantă de care depind cei 3,2 miliarde de euro - tranșa a doua PNRR - este legată de legea românească a avertizorului de integritate.

„Legea avertizorilor de integritate trebuie să aibă o finalitate până la data de 15 decembrie pentru că este parte din cererea de plată numărul doi. Noi acel termen trebuie să îl respectăm cu sfinţenie, pentru că, în caz contrar, România pierde dreptul de a depune două cereri de plată pe an, aşa cum spune regulamentul. Dacă am amâna dincolo de 15 decembrie, deja trebuie unificate două cereri de plată, ceea ce este aproape imposibil pentru noi, pentru că discutăm la sfârşitul acestui an, după o muncă asiduă depusă de toţi membrii Guvernului României pentru a îndeplini un număr de 151 de jaloane şi ţinte. Deci, eu cred că este o chestiune care se va rezolva până la data de 15 decembrie şi, desigur, după aceea începe procesul de validare a jaloanelor şi ţintelor, cum deja ne-am obişnuit, şi avem într-adevăr acest subiect sensibil în relaţia cu Comisia Europeană, dar eu cred că îl închidem până la momentul la care depunem cererea de plată numărul doi”, a afirmat ministrul Boloş, citat de News.ro.