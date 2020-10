Studenți și masteranzi, așteptați la practică, la Banca Transilvania, în 7 orașe

Studentii si masteranzii care urmeaza facultati cu profil economic au oportunitatea de a face practica la Banca Transilvania timp de trei saptamani, in perioada noiembrie – decembrie 2020, in 7 localitati din tara - Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Oradea, Alba Iulia, Targu Mures si Bacau.

Perioada de inscriere in programul Hai la practica cu zambete! este 14 – 31 octombrie 2020, interval in care persoanele interesate trebuie sa trimita CV-ul pe adresa internship@btrl.ro, cu specificarea denumirii programului si a localitatii in care doresc sa faca practica, dintre cele mentionate.

Participantii la stagiul de practica BT vor avea ocazia sa invete banking prin teorie si practica de la persoane din echipa Bancii Transilvania din Sediul Central, sucursale si agentii. In plus, banca a pregatit pentru studenti un concurs cu premii a cate 1.000 de lei (brut).

Hai la practica cu zambete! este un proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara nr. 6, Obiectiv Specific 6.13, Apel “Stagii de practica pentru studenti – Regiuni mai putin dezvoltate”, Cod MySMIS 131581. Valoarea totala a proiectului este de 4.743.612,90 de lei, iar valoarea cofinantarii UE este de 4.506.429,96 de lei. Programul se va desfasura in perioada 1 octombrie 2020 – 30 septembrie 2022, iar in total vor fi 11 localitati.

Obiectivul general al proiectului este cresterea numarului de studenti care participa la programe de invatare la locul de munca pentru a le facilita, dupa absolvire, integrarea pe piata muncii in domeniile economice cu potential competitiv, identificate in Strategia Nationala pentru Competitivitate si Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare, prin parteneriate noi intre universitati si angajatori.

Rezultatele urmarite prin acest program sunt atat calitative, cat si cantitative: dezvoltarea de noi parteneriate intre Banca Transilvania si universitati din intreaga tara, incurajarea participarii la stagii de practica a minim 325 de studenti pe parcursul proiectului,respectiv contributia la cresterea gradului de corelare si adecvare intre cerintele pietei muncii si programa universitara.

Deoarece continua inclusiv dupa implementare si are efecte pozitive in educatia si pregatirea individuala, pe piata muncii si in societate, programul Hai la practica cu zambete! contribuie la dezvoltarea durabila. Organizarea de programe de practica si internship pentru studenti face parte din angajamentul bancii pentru crestere responsabila inclusiv prin investitii in educatie si pregatirea noilor generatii.

Cu aproape 9.000 de angajati, Banca Transilvania este unul dintre cei mai mari angajatori din Romania.