Noutăți Startup Nation 2024: Când ar putea începe programul de finanțare și în ce condiții (consultant)

Un consultant pentru finanțări nerambursabile povestește că avut recent discuții la Ministerul Economiei și explică acum când și în ce condiții ar urma să de deschidă, în sfârșit, programele Startup Nation 2024 și Femeia Antreprenor 2024.

Abia în luna august 2024 ar urma să se deschidă etapa I a programului Startup Nation, în care viitorii antreprenori ar trebui să se înscrie online la cursurile de business, iar în toamnă absolvenții acestor sesiuni de training ar urma să înceapă etapa II, adică depunerea planurilor de afaceri pentru a putea obține granturile de câte 250.000 de lei de la stat, după cum a relatat consultantul Cristian Lungu, în urma discuțiilor cu conducerea MEAT.

„Prima Etapa, cea de cursuri (preliminara si obligatorie) a programului Startup Nation 2024 va debuta in luna AUGUST si va fi deschisa inclusiv pe perioada etapei a 2-a, cea in care se vor depune proiectele. Etapa a 2-a, cea in care se vor depune efectiv proiecte va demara in toamna (nu a fost inca stabilita perioada, dar sunt slabe sanse sa fie inceput de septembrie din motive birocratice), si va fi sub forma de DEPUNERE CONTINUA (nu s-a stabilit pentru cat timp, dar cel putin 45-60 de zile, sigur), pana atunci fiind de rezolvat probleme tehnice ce tin de STS, respetiv platforma prin intermediul careia se vor derula cele 2 etape.