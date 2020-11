Interes considerabil pentru fondurile europene IMM

Antreprenorii români care citesc StartupCafe.ro sunt foarte interesați de fondurile europene și în special de schema de ajutor de stat de 1 miliard de euro pentru IMM, PFA, ONG și cabinete medicale individuale eligibile, conform cifrelor de trafic măsurate de Similar Web pe luna octombrie 2020.

În total, în luna octombrie 2020, StartupCafe.ro a înregistrat peste 1 milion de vizite, de pe desktop și dispozitive mobile, conform Similar Web.

O parte dintre cititori au dat click mai departe pe diverse link-uri externe publicate pe StartupCafe.ro. Aproape jumătate (45,19%) din traficul trimis de StartupCafe.ro către alte site-uri a ajuns la granturi.imm.gov.ro, portalul oficial prin care antreprenorii aplică la granturile IMM de 1 miliard de euro, susținute din fonduri europene. Și asta când este luat în calcul doar traficul generat de computerele desktop, pentru care Similar Web oferă date în versiunea gratuită.

Astfel, portalul administrat de Ministerul Economiei este în topul destinațiilor de trafic de pe StartupCafe.ro. Pe locul al patrulea ca destinație este portalul MySMIS, prin care se depun proiectele europene, în general. În cazul granturilor IMM din schema de 1 miliard de euro, Ministerul Economiei a depus proiect prin MySMIS, dar IMM-urile s-au înscris pe portalul dedicat, separat. Direct pe MySMIS se înscriu, de exemplu, IMM-urile care aplică la fondurile POR 2.2-IMM.

4,22% din traficul generat de Startupcafe.ro către alte site-uri, pe desktop, s-a dus către portalul MySMIS, gestionat de Ministerul Fondurilor Europene.

În luna octombrie, MySMIS a avut în total 190.000 de vizite, de pe desktop și dispozitive mobile. 1,69% din traficul de pe desktop a venit din surse referrals, adică alte site-uri care au pus link către acest portal oficial. StartupCafe.ro a fost al doilea referral al MySMIS, oferind acestuia 37,2% din traficul obținut de acest portal oficial din surse referrals, pe desktop, conform Similar Web. Primul refferal al MySMIS a fost site-ul principal al Ministerului Fondurilor Europene (60,4%).

Similar Web este o platformă de analiză de trafic pe internet, folosită inclusiv de către marketerii din România pentru a compara rezultatele site-urilor. Platforma a fost fondată în anul 2007, în Israel, de către Or Offer și Nir Cohen. În prezent, are sedii la Tel Aviv, New York și Londra. Compania oferă servicii în sistem freemium - unele servicii pot fi utilizate gratuit, dar profesioniștii plătesc pentru analize de trafic online mai avansate.

SimilarWeb a obținut investiții totale de 240 de milioane de dolari. Printre primii săi investitori se numără și fondul sud-african Naspers, care deține cele mai mari afaceri online din România: eMag, Olx, Autovit.ro, PayU România și altele. În anul 2014, Naspers a condus o rundă de investiții de serie C în valoare de 18 milioane de dolari în platforma de analiză de trafic online.