Fonduri UE: S-a lansat platforma online de depunere a proiectelor PNRR

Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene a lansat, joi, platforma pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilență.

Platforma poate fi accesată la următorul link:

https://proiecte.pnrr.gov.ro

Pentru depunerea proiectelor în cadrul apelurilor deschise, aplicanții își vor crea cont în platformă și, ulterior, vor putea completa toate informațiile necesare în vederea depunerii de proiectelor - a precizat MIPE, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro .

Independent de platforma dezvoltată de MIPE, instituțiile care coordonează implementarea investițiilor finanțate în cadrul PNRR pot folosi platforme proprii pentru preluarea cererilor de finanțare. În cazul fiecărui apel de proiecte finanțat în cadrul PNRR, instituțiile responsabile de gestionarea fiecărui apel în parte vor anunța atât momentul deschiderii apelului, cât și platforma prin intermediul căreia vor fi depuse proiectelor pentru contractarea de finanțări.

Aplicația a fost dezvoltată în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Planul Național de Redresare și Reziliență are un buget total de 29,2 miliarde euro (urmează să scadă la circa 27 de miliarde euro, după recalculare, ca urmare a creșterii economice peste așteptări a României, din 2021), din care 14,2 miliarde euro sub formă de granturi și 14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi. Pentru implementarea Planului, România a încasat două tranșe de prefinanțare în valoare de 3,79 miliarde euro: o transă în valoare de 1,85 miliarde euro aferentă componentei de granturi, respectiv 1,94 miliarde euro din componenta de împrumut.

PNRR se bazează pe șase piloni, astfel încât să acopere nevoile României și să urmărească concomitent prioritățile Uniunii Europene, respectiv: tranziția verde, transformare digitală, creștere inteligentă, coeziune socială și teritorială, sănătate și reziliența și politici pentru generația următoare. Planul include măsuri privind transportul durabil, educația, sănătatea, renovarea clădirilor și digitalizarea administrației publice.

Din informațiile StartupCafe.ro, în anul 2022 România are de trimis la Comisia Europeană 2 cereri de plată, pentru a primi fonduri europene în valoare totală de 5,7 miliarde de euro din PNRR:

prima cerere de plată, de 2,6 miliarde de euro, în luna mai 2022, cu aproximație. Pentru ca aceasta să fie acceptată de Comisia Europeană e nevoie ca România să aibă îndeplinite 14 jaloane și ținte asumate prin PNRR.

a doua cerere de plată, de 3,1 miliarde de euro, undeva în luna noiembrie 2022. Pentru aceasta Româna ar trebui să ajungă la 22 de jaloane și ținte îndeplinite.

Pentru fiecare cerere de plată, Comisia Europeană are un termen de 2 luni pentru analiză și aprobare, iar apoi Consiliul UE mai are la dispoziție încă o lună pentru adoptarea deciziei de plată.