Fonduri UE de 31,5 miliarde EUR pentru România, prin Politica de coeziune - Comisia Europeană a aprobat Acordul de Parteneriat 2021-2027

Comisia Europeană a anunțat, luni, oficial, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că a aprobat Acordul de Parteneriat cu România, privind fonduri europene în valoare totală de 31,5 miliarde de euro, pe care țara urmează să le primească prin Politica de Coeziune a UE pe perioada de programare 2021-2027, însă mai trebuie pași de îndeplinit.

România este al 18-lea stat UE care a reușit să obțină aprobarea CE pentru Acordul de Parteneriat 2021-2027, din totalul de 27 de țări membre. Acest document programatic este foarte important și este o condiție necesară, dar nu suficientă pentru ca România să poată atrage noile fonduri europene. Guvernul mai trebuie să obțină de la CE și aprobarea asupra tuturor programelor operaționale prin care va trage banii europeni, precum și să-și definitiveze cadrul instituțional, care să conțină inclusiv autoritățile de management acreditate.

„În primul rând, fondurile clasice 2021-2027 puteau fi folosite de la 1 iulie 2021, dar România nu are Acordul de Parteneriat încheiat și nici programele operaționale nu sunt finalizate. Nu știm cine mai negociază, care este echipa. Știm doar că vor fi 12 programe operaționale. De ce sunt pesimistă? Pentru că fac un calcul foarte simplu: din 80 de miliarde de euro pe care România îi poate folosi deja teoretic, împărțind pe anii pe acre îi avem până în 2026 pentru PNRR și până în 2027 pentru fondurile clasice, plus faptul că absorbția pentru perioada 2014-2020 este doar la jumătate, deci România cu fiecare zi care trece pierde peste 20 de milioane de euro. Sunt îngrijorată pentru că nu am reușit cheltuirea banilor alocați într-un ciclu financiar și mi-e foarte greu să cred că România are capacitatea administrativă inclusiv voința politică, cu aceste instabilități la nivelul guvernării, mi-e foarte greu să cred că vom atinge țintele și jaloanele prevăzute în PNRR” - reclama europarlamentarul Corina Crețu, fost comisar european pentru politică regională, într-un interviu acordat HotNews.ro în 2021.