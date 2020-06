"Împreună pentru coeziune: Să ne rEUnim!" #together4cohesion

Numele meu este Florin Andronescu și sunt directorul Agenției Locale de Energie Alba. ALEA este un ONG care a apărut acum aproximativ 12 ani, în baza unui program european accesat de Consiliul Județean Alba. Programul se numea Intelligent Energy Europe și își propunea să înființeze actori locali care să se implice în domeniul energiei durabile în mai multe țări europene, printre care și România. Ne-am asumat încă de la început că trebuie să devenim un actor cheie în dezvoltarea domeniului energiei durabile în județul Alba. Cum? Analizând problemele cu care se confruntă județul nostru, propunând soluții, planificând, ajutând la implementarea proiectelor și, mai ales, relaționând cu o serie de actori importanți din domeniu dezvoltării durabile. Un target important pe care ni l-am asumat este acela de a prezenta actorilor din piață, aspecte legate de domeniul energiei durabile într-un limbaj accesibil. Prin actorii cu care colaborăm înțelegem autorități publice locale, cetățenii, dar și firme private.

Politicile europene trebuie să aibă ca efect direct îmbunătățirea vieții cetățenilor. Noi încercăm să dezvoltăm eficiența energetică a județului, adică încercăm să îi ajutăm pe actorii din județ să obțină efecte maxime în domeniul lor de activitate cu un consum energetic minim. Putem atinge aceste rezultate la nivel local printr-un management energetic performant. Deși în România se vorbește destul de mult despre dezvoltarea domeniului energiei durabile, mai avem multe lucruri de îmbunătățit în acest sens. Încercăm să dezvoltăm proiecte valoroase la nivel local, regional și, dacă este posibil, la nivel național.

Pentru a putea dezvolta capacitățile în cadrul proiectelor europene ai nevoie de parteneriate, aceasta este valoare adăugată importantă a activității noastre de 12 ani. Am învățat foarte repede că noi trebuie să ne căutăm resurse parteneri, proiecte europene prin care să învățăm să aplicăm aceste politici și să avem rezultate concrete. Trebuie ca banii obținuți prin finanțări să fie valorificați și trasnformați în rezultate importante pentru comunitate. Încercăm să îndreptăm rezultatele agenției noastre în folosul comunităților. Vorbind de cetățeni, vă pot spune că avem și programe de promovare dedicate acestora. Vă povesteam ceva mai devreme despre Târgul ALEA, care a fost organizat timp de 9 ani în 5 județe. Un alt exemplu sunt campaniile pentru tineri, care sunt o zonă foarte importantă de acțiune pentru dezvoltarea interesului lor cu privire la protecția mediului și consumul rațional de energie.

Dacă mă întrebați acum 10 ani ce am de gând să fac nu știam să vă răspund foarte bine, dar treptat am început să dezvoltăm aceste proiecte. Este cert că am accesat 10 proiecte europene pe care le avem în derulare acum, în cadrul cărora suntem parteneri național. Am participat în alte 15-20 de proiecte ca parteneri ai altor organizații din România. Implicarea în aceste proiecte ne-a ajutat să ne dezvoltăm competențele pas cu pas și să dezvoltăm o comunicare tot mai eficientă cu parteneri străini. Ne căutăm parteneri de dialog și încercăm să implementăm proiecte pilot, deoarece problemele din acest domeniu nu se pot rezolva brusc. Gândul nostru este să creăm bune exemple pe care și alte comunități care au anumite interese pe acest domeniu să le preia.

Un proiect despre care aș dori să vă vorbesc este SIMPLA, în care au fost implicați 12 parteneri europeni din Italia, Spania, Austria, Germania, Suedia, Bulgaria, Croația și România. Acest proiect a făcut parte din programul Horizon 2020. Obiectivul a fost introducerea pentru prima dată în anumite regiuni europene a conceptului de planificare armonizată în două domenii foarte apropiate: energia durabilă și transportul urban durabil/mobilitatea urbană durabilă. Analizele inițiale au arătat că în cele 9 țări europene activitățile în aceste domenii nu sunt organizate eficient și că rezultatele nu sunt de multe ori cele așteptate. Acest proiect urmărea: analiza inițială asupra energiei durabile și mobilității urbane durabile la nivel multor orașe europene, crearea unor instrumente prin care să se vadă ce este de făcut și mai ales cum să se acționeze în comun cu scopul de a armoniza aceste planuri, iar la final analizarea rezultatelor obținute în fiecare oraș.

Rezultatele în țara noastră au fost vizibile în cinci orașe. Alba Iulia și Sebeș chiar au lucrat în echipă, deoarece lucrul în echipă a fost un concept pe care ne-am dorit să îl pune în practică, iar în acest fel localitățile au învățat, s-au completat și s-au sprijinit unele pe altele. Pentru că Alba Iulia este mai avansat în domeniul planficării energiei și mobilității urbane, i-a oferit sprijin municipiului Sebeșul care a învățat din mers. Alte orașe importante în care s-au văzut rezultate la finalul celor 3 ani de proiect au fost Baia Mare, Oradea și Târgu Mureș. Acestea au început și au terminat, în mare măsură, armonizarea celor două politici. Noi ca parteneri naționali am fost responsabili chiar cu partea finală de consultanță pentru aceste autorități publice, pentru că eram principalii actori naționali din cadrul proiectului. Noi trebuia să ținem cadrul la un loc, formalizat, să ghidăm autoritățile locale și să putem trage concluziile proiectului. A fost o experiență reușită și trebuie continuată.

O idee pe care vreau să o transmit foarte clar este că niciun proiect nu începe din neant și mai ales nu se termină brusc. Toate proiectele creează niște rezulte, niște instrumente și experiență care trebuie dusă mai departe prin activitățile viitoare. În următorul program care va urma în anul 2020, vom lua serios în calcul conceptul acesta de durabilitate în timp a proiectelor. Un criteriu de eligibilitatea a unui proiect este și capacitatea lui de duce mai departe niște proiecte anterioare, care cumva i-au dat materia primă pentru viitoarele activități. Pentru noi a fost o plăcere și o onoare să facem acest lucru în România, sperăm cu rezultate bune, cel puțin cele 5 orașe cu care noi am colaborat pot afirma că au câștigat și că noi îi vom sprijini și în continuare. Noi ne dorim să putem relua proiectul și în alte zone.

Despre politica de coeziune

Acest mesaj al coeziunii nouă ne este foarte apropiat, într-un fel sau altul l-am aplicat încă de la începutul activității noastre. Am realizat că avem nevoie unii de alții și de transferul de informații și de resurse între noi. Asta înseamnă coeziunea, cel puțin în accepția mea, un principal nucleu al politicilor europene. În cazul României, beneficiile politicii de coeziune sunt puțin cunoscute, tocmai de aceea încurajez informarea cu privire la aceste eforturi comune ale regiunilor europene. Politica de coeziune trage un semnal de alarmă cu privire la nevoia regiunilor de a fi alături una de alta, de a realiza parteneriate puternice în vederea construirii unor proiecte regionale care să devină exemple de bune practici în domeniul dezvoltării.

Eu recomand tuturor să citească mai multe despre aceste eforturi comune europene în domenii diverse. Coeziunea este un lucru foarte important, faptul că se conștientizează nevoia de comunicare mai bună este un lucru extraordinar. Eu mă simt onorat că am fost ales să duc acest mesaj în zona regiunii noastre și vă asigur că mă țin de cuvând. Doar fiind alături unul de celălalt și încercând să ne depășim diferențele de înțelegere, de cunoaștere și de putere de acțiune putem reuși să ne dezvoltăm.

Sunt trei paliere pe care eu încerc să le conștientizez și să le aplic în toate proiectele noastre: să ne cunoaștem, să facem parteneriate puternice, să schimbăm între noi tot ce putem valoros pentru proiectele comune. Este important să facem ce putem în regiunile noastre pentru a construi exemple de bune practici. Până la urmă toate proiectele noastre, chiar dacă au fost ale Agenției Locale de Energie Alba, chiar dacă au fost finanțate prin programe dedicate la nivel European central au fost în sprijinul actorilor locali, regionali. Trebuie să știți că resurse financiare oferite prin programele europene sunt unele generoase. Așa cum spuneam beneficiile politicii de coeziune sunt puțin cunoscute în România și din cauza aceasta avem oarecare deficit în gradul de utilizare a fondurilor europene. Cu toate acestea, politica de coeziune reprezintă foarte mult, în special pentru țările central-vest europene. Un instrument care mi-aș dori să fie foarte puternic utilzat în noua perioadă de implementare 2021-2027.

Noi vom rămâne acolo și prin proiectele noastre și prin activităție noastre vom reprezenta așa cum putem cu cunoașterea, înțelegerea și acțiunile noastre efortul de coeziune și de implementare a politcilor europene în țara noastră.

Articol realizat cu sprijinul AER