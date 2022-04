Start-Up Nation 2022: Finanțare de max. 200.000 lei pentru antreprenorii din România și Diaspora. Procedura și punctajul propuse după consultare

Dulapul Bebelusului

Foarte bun articolul...dar as dori sa vin cu urmatoarele completari care poate voi, cei de la Startup Cafe, le puteti adresa Ministerului:

1. Pachetul de digitalizare a sarit de la maxim 25 000 (in varianta depusa in dezbatere publica) la MINIM 25 000 (in varianta din 8.04.2022)????

2. Treaba aia cu listele separate pt Diaspora poate ar trebui putin detaliata (daca ma incadrez la Diaspora, mai pot "concura" si la Start Up Classic? Adica la Diaspora sunt 100 locuri, pe cand la Clasic sunt 2500. Pai mai bine tac si nu zic nimic de intoarecere din Diaspora si atunci am sanse mai mari, nu?)

3. Creditul punte este bagat pe gat fortat sau numai eu inteleg asta din Procedura? Ce s-a intamplat cu cererea de plata? Daca eu am reusit sa conving furnizorul sa imi accepte cererea de plata, de ce ar trebui sa mai trec si pe la banca sa mai las si acolo niste banuti? Sau poate am 40 000 Euro de care ma pot dispensa si vreau sa platesc din banii mei? Plus ca nu s-a mentionat nimic de aceste institutii partenere (in trecut erau BT, BCR si banca statului degeaba aka CEC).

Poate totusi voi, cei de la Start Up Cafe, puteti sa va puneti si sa le puneti aceste intrebari celor care au "gandit"acest ghid (deoarece sunt convins ca a fost mult brain storming in spatele lui si multe ore de munca).