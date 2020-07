Firmele își vor putea achiziționa echipamente și utilaje în leasing, cu garanții de stat FNGCIMM

Firmele mici și mijlocii (IMM) din România vor putea să-și achiziționeze echipamente și utilaje în leasing, cu garanții de stat, printr-un nou program guvernamental care urmează să fie operaționalizat, a anunțat, luni, Fondul Național de Garanatre a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Noul program guvernamental IMM Leasing Echipamente și Utilaje „va fi operaționalizat în perioada imediat următoare”, anunță FNGCIMM.

Programul guvernamental, despre care StartupCafe.ro a mai scris, își propune stimularea accesarii finantarilor de tip leasing financiar in vederea achizitionarii de active noi sau second-hand pentru desfasurarea activitatii companiilor, in special a celor care au nevoie de transfer de tehnologie in procesele de productie.

Principalele caracteristici ale programului IMM Leasing:

Vor fi acordate facilitati de garantare de catre stat sub forma punerii la dispozitia institutiilor financiare nebancare înscrise în Registrul Special la BNR a unor plafoane anuale de garantare pentru finantarile de tip leasing financiar pentru achizitionarea de bunuri noi sau second-hand, necesare in derularea activitatii IMM-urilor, precum si a intreprinderilor afiliate care au un numar egal sau mai mare de 250 de angajati.

Garantiile vor fi acordate de catre FNGCIMM si vor fi garantate de catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, in procent de maximum 80% din valoarea finantarii pentru achizitia de echipamente IT si tehnologia informatiei si in procent de maximum 60% din valoarea finantarii pentru achizitia de utilaje si echipamente tehnologice, vehicule pentru transport marfuri si persoane utilizate in scop comercial in cadrul unei operatiuni de leasing financiar.

Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul acestei facilitati va fi de 5.000.000 lei, iar perioada si modalitatea de rambursare a finantarilor, vor fi stabilite de finantatori, conform normelor interne ale acestora.

Durata maxima a perioadei de leasing va fi de 72 de luni, cu posibilitatea acordarii unei perioade de gratie cuprinsa intre 3 si 12 luni iar avansul achitat de utilizator este de 0%, și, in funcție de solicitarea beneficiarului, poate ajunge pana la maximum 20% din valoarea de achizitie a bunului finantat (exclusiv TVA).

Sunt eligibile pentru acordarea de garantii in cadrul programului intreprinderile mici si mijlocii precum si întreprinderile afiliate, din toate sectoarele de activitate, cu excepția urmatoarelor: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activitaţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool cu excepția vinului și berii, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie.

Se pot acorda facilități de natura subvenției de dobânda în procent de până la 50% pentru finanțarile garantate in cadrul programului, precum și garanții de stat în condițiile subvenționării în procent de 100% a comisionului de administrare și a comisionului de risc. Facilitatile prevazute in cadrul programului se acorda in baza unei scheme de ajutor de minimis.

După IMM Invest și IMM Leasing pentru echipamente și utilaje, FNGCIMM spune că va mai deschide alte 2 programe de finanțare pentru firmele mici și mijlicii: