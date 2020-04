Nou mesaj oficial către aplicanții IMM Invest: Nu mai trimiteți declarația IMM sau formularul pe mail, ci în aplicație!

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) a transmis, joi seara, un nou mesaj solicitanților din programul de creditare IMM Invest România, referitor acum la declarațiile de încadrare în categoria IMM și la formularele de înscriere, precum și la alte întrebări frecvente.

„Este foarte bine sa se stie ca aceste corectii aduse formularului de inscriere sau a Declaratiei pe propria raspundere de incadrare in categoria IMM trebuie completate de catre beneficiari numai in aplicatie si nu vor fi transmise prin posta electronica la adresa imminvest@fngcimm.ro, de pe adresa de e-mail a aplicantului. Acesta modalitate de a raspunde nu este valida si conforma cu mecanismul de implementare al programului. Deasemenea, subliniem ca punerea solicitarii in starea CLARIFICARI atrage dupa sine necesitatea reintrarii in cont si reluarea inscrierii”, spun cei de la Fondul de Garantare.

Programul IMM INVEST ROMANIA se deruleaza in parametri normali. In a treia zi de la deschiderea sesiunii de inscriere, care a avut loc in data de 28.04.2020, in aplicatia programului sunt inregistrate deja peste 37.000 de cereri de inregistrare.

Inca de la inceput dorim sa facem o precizare importanta: numarul total de inregistrari afisat de interfata aplicatiei nu reprezinta numarul de IMM-uri inscrise. In numarul total de inregistrari se regasesc si IMM -urile care au inscrieri repetate in aplicatie, ca raspuns la CLARIFICARILE solicitate de operatori! Punerea solicitarii in starea CLARIFICARI presupune ca operatorul a verificat solicitarea si a constatat ca sunt necesare corectii sau completari care trebuie aduse de catre aplicant. In acesta situatie, solicitarea este retransmisa la beneficiar, insotita de un mesaj care contine comentariul operatorului, prin care sunt punctate corectiile care trebuie aduse.

Operatorii FNGCIMM depun eforturi deosebite pentru a prelucra cat mai eficient fiecare cerere inregistrata in aplicatie si avand in vedere volumul imens de solicitari nou venite, dar si al celor care se reintorc pentru a fi reanalizate, pentru a avansa cu implementarea programului si a se putea observa un progres in procesul de transmitere catre banci in vederea obtinerii finantarilor este deosebit de important ca IMM-urile aplicante sa parcurga procesul de inscriere o singura data.

Deasemenea, subliniem ca punerea solicitarii in starea CLARIFICARI atrage dupa sine necesitatea reintrarii in cont si reluarea inscrierii.

Din cele peste 37.000 de cereri aflate in aplicatie, sunt in starea de TRANSMIS LA BANCA un numar de 1685 solicitari, in starea de cerere CLARIFICARI sunt peste 6100 de solicitari, in diferite stadii de PRELUCRARE sunt 263 de solicitari, iar in starea RESPINS, sunt 13 solicitari, motivul fiind ca nu indeplinesc criteriile de eligibilitate ale programului. Un numar de peste 28.000 asteapta sa fie luate in analiza.

Incepand cu data de 4 mai 2020, solicitarile aprobate vor incepe a fi exportate catre banci si vor trece in faza de analiza, conform normelor interne de creditare, in vederea emiterii acordurilor de finantare.

Invitam potentialii beneficiari sa consulte Ghidul de completare a cererii online si sa vizualizeze MODELELE DE COMPLETARE A DIFERITELOR TIPURI DE DECLARATII IMM, inainte sa demareze procedura de inscriere. Acestea sunt .postate alaturat listei de INTREBARI FRECVENTE, publicate pe site-ul www.fngcimm.ro si pe pagina de Facebook a Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.

Pentru intrebari sau semnalarea eventualelor dificultati intampinate in procesul de inscriere in aplicatie, va rugam sa ne scrieti pe adresa de email imminvest@fngcimm.ro si, in cel mai scurt timp, colegii nostri va vor raspunde sau vor remedia problema pe care ati identificat-o.