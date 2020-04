IMM Invest: Răspunsurile FNGCIMM la problemele reclamate de firmele solicitante

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) recomandă aplicanților din programul de creditare pentru firmele mici și mijlocii IMM Invest România să folosească adrese de e-mail pe platforma Gmail în locul Yahoo, pentru a primi mai repede confirmările din program. FNGCIMM mai atrage atenția și asupra „numărului mare de IMM-uri” care „completează greșit” câmpurile din aplicația de înscriere.

- Am continuat sa primim numeroase mesaje de la antreprenori care incearca sa se inscrie cu adrese de e-mail YAHOO si FREEMAIL.HU. Reluam atentionarea pe care am facut-o ieri: aplicantii care folosesc acest tip de adrese, din cauza unor probleme tehnice aferente acestor domenii, vor primi raspuns de confirmare cu foarte mare întârziere. Este posibil ca unii utilizatori inregistrati in cadrul portalului imminvest.ro cu adrese de e-mail de acest tip, sa nu se poata autentifica in portal si nici sa nu primeasca e-mail-urile de confirmare. In situatia in care in termen de 48 de ore nu primesc confirmarea, ii rugam sa utilizeze un cont de mail de pe alt domeniu (ex. gmail) si sa se reinscrie.

- Pe utilizatorii care reclama ca nu le este acceptata parola, ii rugam sa acorde atentie la crearea acesteia si sa respecte indicatiile date, inclusiv in Ghidul utilizatorului, publicat pe site-ul www.fngcimm.ro si www.imminvest.ro. In cazul in care, utilizatorul este sigur ca a stabilit parola corect si totusi aceasta nu este acceptata, ii rugam sa ne scrie pe adresa imminvest@fngcimm.ro si vom verifica, daca a fost sau nu creat contul. Este posibil ca unele mesaje de confirmare a inscrierii sa intre in SPAM sau Junk, de aceea rugam sa se verific daca mesajul a ajuns in aceste foldere.

- Primim mesaje prin care aplicantii reclama ca nu pot selecta un anumit cod CAEN principal, ii rugam sa verifice la ONRC daca este autorizat codul CAEN pentru care doresc sa aplice.

- Alti utilizatori nu se pot inregistra si primesc mesajul de eroare: Datele introduse nu corespund unui operator economic; ii rugam sa verifice numarul de inregistrare de la RECOM, sa introduca la J doua cifre (ex.01 si nu 1) si sa introduca la data de inregistrare ONRC, doar anul infiintarii, nu si data si luna.

- Din cele peste 28.000 de inscrieri in aplicatie, sunt in starea de TRANSMIS LA BANCA un numar de 374 solicitari, in starea de cerere CLARIFICARI (s-a inlocuit termenul REVOCAT), sunt peste 2000 de solicitari, in diferite stadii de PRELUCRARE, 90 de solicitari, iar in starea RESPINS, sunt 4 solicitari, motivul fiind ca nu indeplinesc criteriile de eligibilitate ale programului, iar un numar de peste 25.800 asteapta sa fie luate in analiza.

- Din experienta celor doua zile de analiza, operatorii au constatat ca un numar mare de IMM-uri completeaza gresit campurile aplicatiei, ceea ce determina operatorii sa le returneze solicitarea. Prin trecerea in starea de CLARIFICARI, asa cum apare in interfata beneficiarului, acestuia i se solicita corectii sau clarificari. Cea mai frecventa corectie solicitata de operatorii FNGCIMM o reprezinta corectarea Declaratiei IMM pe propria raspundere. Subliniem ca, orice solicitare pusa in starea CLARIFICARI, presupune reinscrierea in aplicatie si reintrarea in analiza.

- Invitam potentialii beneficiari sa consulte Ghidul de completare a cererii online si sa vizualizeze MODELELE DE COMPLETARE A DIFERITELOR TIPURI DE DECLARATII IMM, inainte sa demareze procedura de inscriere. Acestea sunt .postate alaturat listei de INTREBARI FRECVENTE, publicate pe site-ul www.fngcimm.ro si pe pagina de Facebook a Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.