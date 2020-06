Fond de investiții de 820 milioane dolari pentru startup-uri IT, de la un cofondator Facebook cu rădăcini românești

Startup-urile IT vor putea obține noi finanțări de capital de risc printr-un fond de capital de risc de 820 de milioane de dolari, lansat, marți, de firma de investiții B Capital Group, fondată de Eduardo Saverin, unul dintre cofondatorii rețelei sociale Facebook, antreprenor brazilian care are și unele rădăcini românești.

Acesta este cel de-al doilea fond de investiții lansat de B Capital Group. Firma acordă runde de fnanțare de serie B, C sau D în valoare de 10-60 milioane de dolari, de regulă.

B Capital Group caută startup-uri aflate în faza de dezvoltare și expansiune pe piețele internaționale (growth-stage), în domenii business-to-business sau business-to-business-to-consummer:

Tehnologii pentru companii (software as a service, infrastructură, inteligență artificială/machine learning, securitate).

Fintech (tehnologii în domeniul financiar),

Healthcare Tech (tehnologii în sănătate),

Tehnologii de asistență pentru consumator,

Transport și logistică.

Firma de investiții a fost fondată în anul 2014 de miliardarul Eduardo Saverin, alături de Raj Ganguly, un finanțist american.

„Când am fondat B Capital Group, Raj și cu mine eram hotărâți să construim o firmă care să caute inovația in afara căilor bătătorite ale tehnologiei și care au aplicabilitate dincolo de o singură regiune. Am vrut de la început un nou set de standarde pentru investiții growth-stage. Acest fond validează modelul nostru unic și valoarea diferențiatoare pe care o aducem portofoliului nostru”, a spus Saverin.

B Capital Group a investit până acum în cel puțin 25 de startup-uri de tehnologie din Europa, Asia și SUA. Printre acestea se numără unicornul de mobilitate cu trotinete electrice Bird (SUA), precum și startup-ul ungar AImotive, care dezvoltă tehnologii de conducere automatizată a mașinilor.

Eduardo Saverin (38 de ani), rezident la Singapore, are o avere estimată la peste 11 miliarde de dolari. El este unul dintre cei care au fondat Facebook în anul 2004, alături de Mark Zuckerberg, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz și Chris Hughes.

Eduardo Luiz Saverin s-a născut în anul 1982 la Sao Paulo, Brazilia, într-o familie bogată de etnie evreiască. Potrivit Forbes.com, bunicul său patern, Eugen Saverin (Severin, după alte surse), evreu născut în România, a fondat în anul 1952, în Brazilia, un mare lanț de comerț cu îmbrăcăminte pentru copii, Tip Top.

Pe când Eduardo avea 11 ani, el și familia au emigrat în SUA din motive politice. La Miami, Roberto Saverin, tatăl lui Eduardo, a făcut afaceri prospere în domeniul farmaceutic.

Astfel, Eduardo a căpătat și cetățeania americană, pe lângă cea braziliană. În 2011, însă, înainte de listarea Facebook la bursă, co-fondatorul rețelei sociale s-a mutat la Singapore și a renunțat la cetățeania SUA. Eduardo Saverin, care mai avea cam 2% din Facebook, ar fi reușit să economisească aproximativ 700 de milioane de dolari din evitarea taxelor americane, în felul acesta, potrivit presei internaționale.