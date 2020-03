theJOMO organizează prima conferință despre Digital Wellbeing din România - Eveniment pentru antreprenori

Body

ONG-ul theJOMO (The Joy of Missing Out) organizează în luna iunie prima conferință despre Digital Wellbeing din România.

Prin intermediul acestui eveniment, theJOMO deschide un dialog public despre relația pe care o avem cu tehnologia și cum o putem îmbunătăți.

Printre temele abordate se află și impactul tehnologiei asupra somnului sau asupra relațiilor cu cei dragi, dar și ce tactici pot fi folosite astfel încât să deținem controlul timpului petrecut online.

Google îmbrățișează inițiativa, fiind printre promotorii unui consum digital echilibrat și va prezenta în cadrul evenimentui soluții ce ne pot ajuta să folosim conștient tehnologia.

Printre activitățile pe care le defasoara Google în aceasta direcție se numără și platforma online Wellbeing.

Intrarea este gratuită, prețul biletelor fiind acoperit de partenerii evenimentului (Google și Băneasa Shopping City). Participanții vor fi selectați pe baza înscrierii în platforma conferinței Digital Wellbeing.

Înscrie-te la Digital Wellbeing România, 2020

“Nu timpul petrecut online este problematic, ci felul în care îl pretrecem. De cele mai multe ori, suntem atât de obișnuiți cu telefonul mobil sau laptopul, încât nici nu ne dăm seama cum ajungem să pierdem timpul pe platformele noastre favorite. Odată cu conștientizarea acestor automatisme, învățam să controlăm modul în care ne petrecem timpul online.” Ioana Mocanu - fondator theJOMO

Prea multe platforme, aplicații și notificări ne pot împiedica să fim prezenți, productivi și în control în ceea ce privește modul în care ne folosim timpul.

Pe de altă parte, tehnologia, atunci când este folosită într-un mod conștient, vine la pachet cu multe beneficii.

TheJOMO este primul ONG de Digital Wellbeing din România și are misiunea de a aduce echilibrul în relația cu tehnologia în viețile noastre.