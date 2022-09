BT Stup: Învăț să fiu antreprenor

Body

Detalii despre program

Nu ai inca o afacere, insa ai o idee destul de buna despre ce ai vrea sa faci? Esti deja un antreprenor aflat la inceput de drum (sa tot fie pana intr-un an de activitate) si ti-ar prinde bine sa mai discuti despre una alta din zona asta? Ei bine, impreuna cu prietenii nostrii de la Ascendis, am construit un program modular despre o serie de elemente comune oricarui business la inceput de drum.

Va fi cate putin despre vanzari si negocieri, despre profilarea clienților si marketing, despre lucrul in echipa si experienta clientilor.

De ce modular? Pentru a avea o flexibilitate cat mai mare, stiind cat de prins esti de obicei. Astfel, alegi tu la ce module vrei sa participi, chit ca este cinstit sa iti spunem ca folositor ar fi sa vii la toate :).

La finalul calatoriei vei avea un business plan solid, un profil antreprenorial definit si instrumente aplicate pe afacerea ta pe care le vei putea folosi oricand, pe masura dezvoltarii business-ului tau.

Este important sa stii ca participarea in acest program va presupune ceva timp si efort din partea ta, de aceea te rugam sa iei in considerare acest lucru in organizarea agendei proprii.