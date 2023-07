Revolut: România a devenit și o sursă de venit pentru familiile lucrătorilor străini, nu doar destinație a banilor trimiși de românii plecați la muncă în străinătate

După zeci de ani de când românii pleacă masiv la lucru în străinătate, mai ales în Europa de Vest, și trimit bani rudelor rămase acasă, piața muncii din România devine, la rândul său, sursă de venit semnificativă pentru muncitori străini, în special din Asia, dar și din Republica Moldova. Asta observă și aplicația financiară Revolut, prin care se transferă bani peste granițe.

Totuși, Revolut observă că și românii din România trimit bani în străinătate, în special copiilor plecați la studii în țări ca Marea Britanie, Germania sau SUA.

„Cele mai mari volume transferate din România sunt direcționate către 3 țări unde există o diaspora numeroasă sau unde studiază mulți tineri români, susținuți financiar de familiile din România (Regatul Unit, Germania, SUA). Practic, coridoarele financiare cu aceste țări asigură constant transferuri în ambele sensuri, atât sub formă de remiteri în țară, cât și sub forma transferurilor de bani din România către beneficiarii din aceste piețe. Suma medie trimisă din România către aceste țări, per utilizator, în primele 6 luni ale anului 2023 a fost de 1.290 euro”, a menționat compania.