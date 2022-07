Sifted.eu: Planul Glovo de a domina piața de livrări din România - e-mail intern dat de șeful companiei

Startup-ul spaniol Glovo și compania-mamă, Delivery Hero, sunt vizate de controale ale Comisiei Europene privind legislația antitrust, iar acum presa britanică publică un e-mail intern în care șeful Glovo își îndemna echipa să domine piața din România și alte țări balcanice.

Pe 5 iulie 2022, Glovo a anunțat oficial s-a finalizat tranzacția prin care gigantul german Delivery Hero a ajuns să dețină 94% din acțiunile startup-ului spaniol de livrări. O zi mai târziu, Comisia Europeană a anunțat că a descins, împreună cu agențiile de concurență din două țări UE la sediile unor companii de livrări, în cadrul unei investigații în baza legislației împotriva cartelurilor și a practicilor de afaceri restrictive.

Potrivit Reuters, Delivery Hero a confirmat oficial inspecția Comisiei Europene și a autorității concurențiale germane la sediul său din Berlin. De asemenea, Glovo a conformat pentru Reuters o inspecție similară a Comisiei Europene împreună cu autoritatea spaniolă de concurență la sediul său din Barcelona.

Acesta este contextul în care publicația britanică Sifted.eu a publicat miercuri un email intern atribuit lui Oscar Pierre, cofondator și CEO al Glovo. El a trimis mailul către echipa sa imediat după ce Glovo a cumpărat, în anul 2021, pentru suma de 170 de milioane de euro, afacerile Delivery Hero din cinci țări est-europene, printre care și Foodpanda România. Celelalte țări în care Glovo a cumpărat atunci afacerile Delivery Hero sunt Bulgaria, Croația, Serbia și Muntenegru.

De precizat că, la acel moment, Delivery Hero era acționar al Glovo, dar nu deținea încă pachetul majoritar de acțiuni.

În replică la inspecția de concurență a autorităților europene, Glovo s-a declarat „încrezător că respectă toate cerințele antitrust și de conformitate, așa cum sunt definite de lege” - mai scrie Sifted.eu.

În România, principalii concurenți ai Glovo au rămas estonienii de la Bolt Food și românii de la Tazz by Emag, după ce Uber Eats și Takeaway.com (Just Eat Takeaway) s-au retras de pe piața românească a livrărilor.

Glovo a preluat Foodpanda România cu tot cu cei 236 de angajați ai acesteia, reprezentând personalul Foodpanda și Pandamart (entitatea care a operat magazinele proprii ale Foodpanda). Glovo a oferit posturi noi pentru 147 de angajați de la fosta Foodpanda, restul de 89 de oameni fiind disponibilizați, cei mai mulți din pozițiile de call center.

Într-un interviu pentru StartupCafe.ro, în iunie 2022, Sacha Michaud, cofondator al unicornului spaniol, a explicat că, de la bun început, Glovo nu opera cu call center propriu, având acest serviciu externalizat către un operator independent, motiv pentru care nu mai avea cum să păstreze în companie angajații de la call center-ul Foodpanda.

„Ceea ce am făcut a fost să ne hotărâm să închidem zona de suport clienți, este ceva ce nu facem in house , externalizăm. Și știți, nu am vrut să schimbăm acea dinamică pe baza asta. Așa că am închis serviciul de asistență pentru clienți, li s-au oferit alternative și am externalizat asistența pentru clienți”, a explicat cofondatorul Glovo.