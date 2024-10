Închirieri de apartamente pe Airbnb: impozit, CASS la ANAF și alte obligații și comisioane pentru persoanele fizice și PFA care fac această afacere, în România

Închirierea locuinețelor în regim hotelier este o afacere destul de populară în rândul românilor care mai fac un ban în plus din apartamente listate pe platforma de turism Airbnb. În această lună, o oportinitate pentru atragerea turiștilor străini în România ar putea fi sărbătoarea de Haloween, de pe 31 octombrie. Pentru antreprenorii din comunitatea StartupCafe.ro, am pregătit un scurt ghid de impozitul și contribuțiile datorate ANAF, precum și alte obligații și comisioane pe care le suportăm atunci când facem mici afaceri cu închirieri de locuințe în scop turistic.

Taxe și impozite la ANAF - închirieri în regim hotelier, pe Airbnb

Pentru partea de fiscalitate, am apelat la contabilul și consultantul Daniel Sandu, Managing Partner la compania de consultanță fiscală D&C Conta, care ne-a ajutat cu explicații pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro:

Activitatea de închiriere a unui apartament prin Airbnb se poate realiza în două moduri:



Ca persoană fizică, pe baza codului numeric personal

Ca persoană fizică autorizată („PFA”)



Există o serie de diferențe juridice, fiscale și contabile între cele două forme de organizare.



1. Dacă lucrați pe o persoană fizică cu un cod numeric personal (CNP):

a. Nu este posibilă recuperarea cheltuielilor de funcționare (cheltuieli cu echipamente, personal de curățenie, materiale de curățenie, utilități etc.).

b. Impozitarea se face pe norma de venit, adică impozitele datorate statului se aplică la o sumă fixă (în anul 2024, variază între 8.500 lei/cameră și 25.500 lei/cameră în anumite stațiuni și în Delta Dunării, iar în restul localităților, cum este Buucrești, de exemplu, este 11.000 lei/cameră. Detalii la ANAF).

Impozitele sunt după cum urmează:

i. Impozit pe venit 10%

ii. Contribuția de asigurări sociale de sănătate 10%



2. Dacă lucrați pe structura unei persoane fizice autorizate:

a.Impozitele (impozitul pe venit și contribuția de asigurări de sănătate) se aplică asupra venitului net (diferența dintre încasări și plăți)

b. Pentru calculul venitului net se iau în calcul cheltuielile cu echipamentele, curățenia, utilitățile etc.

Declarația Unică de depus la ANAF: Ce se bifează în formularul D212

Pentru ambele situații, declarația de venit D 212 trebuie depusă anul viitor până la 25 mai. La completarea D 212 se bifeaza urmatoarele:

a) in cazul persoanelor fizice fara PFA: Bifa pe CAPITOLUL I – venit realizat => Bifa SUBSECTIUNEA I.1.3 (Date privind impozitul pe veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, impuse pe baza normelor de venit). La sectiunea respectiva se va pune manual numarul de camere si venitul anual conform Normei de venit aferenta inmultit cu numarul de camere.

b) in cazul celor cu PFA: se bifeaza "Venit din activitati independente impuse in sistem real", si se pune codul CAEN din certificatul de inmatriculare de la Registrul comertului



În situatia PFA-ului, pentru comisioanele plătite către Air BnB sau Booking.com trebuie făcută o înregistrare specială de TVA în România și plătită TVA aici.



Dacă apartamentul este deținut în comun de soț-soție, pentru ca impozitarea să se facă doar la unul dintre proprietari, celălalt proprietar trebuie să dea o declarație notarială că este de acord ca întregul venit să poată fi impozitat la celălalt proprietar.

Certificatul de clasificare turistică de la MEAT

Gazdele care oferă apartamente și alte locuințe spre închiriere în regim hotelier sunt obligate să obțină un certificat de clasificare în format tipărit de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) pentru unitatea de cazare oferită pe platforma Airbnb.

Certificatul trebuie afișat în holul principal al unității de cazare și în bucătărie (dacă există), într-un loc vizibil pentru oaspeți, după cum avertizează și platforma.

Certificatul de clasificare poate fi obținut de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, iar formularul de cerere, împreună cu documentele necesare, poate fi trimis prin e-mail sau prin poștă la Registratura Ministerului Antreprenoriatului și Turismului. Nu se percep taxe pentru această procedură.

Aceste proceduri sunt cuprinse în „Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism”, aprobate prin Ordinul ministrului Economiei 65/2013, modificate prin ordinele 510/2022 și 1.552/2023. Vor urma și alte modificări, potrivit unor declarații oficiale.

Printre altele, normele prevăd:

(1^1) Eliberare certificat de clasificare pentru persoane fizice - în vederea eliberării certificatului de clasificare, operatorii economici persoane fizice proprietare de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul apartamente și/sau camere de închiriat în locuințe familiale depun la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului documentația cu următorul conținut:

a) cerere standardizată pentru obținerea certificatului de clasificare de către operatorii economici persoane fizice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3^1 la prezentele norme metodologice;

b) fișă standardizată privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;

c) copia actului de identitate al persoanei fizice solicitante, proprietară a structurii de primire turistice;

d) acordul asociației de locatari/proprietari sau acordul proprietarilor cu care operatorul economic persoană fizică are pereți comuni, pe plan orizontal și vertical, din care să rezulte activitățile ce urmează a fi desfășurate în structura de primire turistică respectivă;

e) documentul din care să rezulte dreptul de proprietate asupra structurii de primire turistice, precum și adresa unității respective.

(1^2) Operatorii economici persoane fizice pot solicita clasificarea doar pentru un număr maxim de 7 camere încadrate la tipul de structură de primire turistică apartamente și/sau camere de închiriat în locuințe familiale proprietate personală, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea.

Închirieri Airbnb 2024: Ce comisioane percepe platforma

Într-un articol pe blogul său, în limba română, platforma americană Airbnb a enumerat comisioanele percepute pentru servicuiul spu de intermediere a închirierii locuințelor în scop turistic:

Taxa de servicii împărțită:

Gazdele plătesc, de regulă, o taxă de servicii de 3% pe rezervare.

Oaspeții plătesc, de regulă, până în 14,2 % din subtotalul rezervării, dar diverși factori pot determina creșterea acestui procentaj.

Taxa exclusiv pentru gazdă:

Această structură este mai puțin întâlnită. Gazdele plătesc întreaga taxă de servicii, de obicei între 14% și 16% din subtotalul rezervării.

Taxa exclusiv pentru gazdă este obligatorie în cazul anunțurilor pentru spații de cazare tradiționale, cum ar fi hotelurile și apartamentele cu servicii incluse. De asemenea, plătești taxa exclusiv pentru gazdă dacă utilizezi un software de administrare a proprietăților pentru a te conecta la Airbnb.

Dacă dorești să simplifici defalcarea prețului care le este afișat oaspeților, poți alege să plătești taxa exclusiv pentru gazdă ca strategie de tarifare.

Pentru comisioanele percepute de Booking.com, informații oficiale AICI.

Airbnb a fost înființat în 2008 de antreprenorii Brian Chesky, Joe Gebbia și Nathan Blecharczyk, la San Francisco. De-a lungul timpului, platforma americană a adunat 5 milioane de gazde, care au făcut 1,5 miliarde de închirieri către turiști, la nivel mondial. Până în anul 2019, proprietarii care au închiriat locuințe în regim hotelier pe Airbnb au câștigat, în total, peste 80 de miliarde de dolari, conform datelor care erau disponibile.

Booking.com a fost deschisă de antreprenorul Geert-Jan Bruinsma, în anul 1996, în Olanda, sub domeniul bookings.nl. Brandul Booking.com propriu-zis a apărut însă în anul 2000, prin fuziunea afacerii bookings.nl cu o altă platformă, Bookings.org, fondată de antreprenorii Sicco și Alec Behrens, Marijn Muyser și Bas Lemmens. În anul 2005, grupul american Priceline Group a cumpărat Booking.com pentru suma de 133 de milioane de dolari. Din 2022, compania Booking Holdings are și un Centru de Excelență la București, care reunește în principal specialiști IT.

Închirierile pe plaftomele online - România și restul UE

În anul 2023, un număr de 2 milioane de turiști au rezervat cazări în UE, prin intermediul platformelor online AirBnB, Booking.com, Expedia și Tripadvisor, potrivit Eurostat.

La nivelul celor 27 de state membre UE au fost rezervate aproape 719 milioane de înnoptări prin intermediul platfromelor. Lunile de vârf au fost iulie și august, care au acumulat aproape o treime dintre rezervări.

Parisul rămâne cel mai popular oraș, cu aproape 20 de milioane de înnoptări rezervate de oaspeți prin intermediul platformelor online.

În România, în anul 2023 au fost rezervate pe platformele digitale 7,6 milioane de înnoptări, dintre care 3,8 milioane au fost efectiate de turiști români și 3,7 milioane de străini.

În România, vârful rezervărilor online este tot în lunile iulie și august, cu 30% din totalul rezervrilor pe tot anul.

În luna octombrie, pentru gazdele din România ar putea apărea oportunități de creștere a numărului de turiști străini în preajma sărbătorii de Haloween, care are loc pe 31 octombrie. Turismul românesc poate fructifica astfel mitul lui Dracula, personaj de care pot fi legate destinații ca Bran, Brașov, Sighișoara, București, cetatea Poenari din județul Argeș și, de ce nu, Târgoviște și județul Dâmbovița.