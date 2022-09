Joburi în IT: Booking.com și-a deschis centrul de la București și face angajări

Cea mai mare platformă internețională de rezervări online la hoteluri, Booking.com, și-a deschis joi centrul de excelență de la București, în care spune că vrea să investească în umtătorii 100 de milioane de euro și să angajeze 500 de persoane în următorii 5 ani, potrivit unui comunicat transmis de companie publicației StartupCafe.ro.

În prezent, Centrul de Excelență are o echipă de conducere completă și peste 150 de angajați în diverse posturi, care sprijină mai multe branduri, iar parteneriatul cu Infosys are ca scop creșterea numărului de angajați proprii ai Booking Holdings. Cu planuri de extindere până la sfârșitul anului și de creștere la 500 de angajați în următorii cinci ani, mai multe posturi vacante sunt disponibile, inclusiv în domenii precum Financial Technology, Cybersecurity & Fraud, Software Development, infrastructură IT, Shared Business Services.

Candidații interesați pot aplica la: www.bookingholdings-coe.com .

Prin Centrul de Excelență, Booking Holdings spune că vrea să ofere „acces la specialiști de înaltă calificare în domeniul tehnologiei, pentru a susține proiecte bazate pe tehnologii noi și emergente, folosind bunele practici din industrie, dar și pentru a promova oportunități de colaborare între toate brandurile” companiei. Aici intră Booking.com, Priceline, Agoda, KAYAK, OpenTable și Rentalcars.com și altele.

În prezent, noul Centru de Excelență din București susține operațiunile de securitate cibernetică și monitorizarea fraudelor, infrastructura IT și analiza achizițiilor, urmând ca pe parcursul acestui an și în 2023 să fie adăugate noi capacități în alte domenii, inclusiv Data Governance, FinTech și marketing.

Centrul ocupă un întreg etaj în complexul office U-Center din București și oferă o experiență flexibilă și incluzivă la locul de muncă. Tema și conceptele de design, dezvoltate de Gensler, se bazează pe elemente din diferite culturi și regiuni din întreaga lume pentru a evoca spiritul de călătorie și diversitatea care ghidează comunitatea Booking Holdings. Țesături și materiale tradiționale din România au fost folosite în sălile de ședință și în spațiile comune, cu o paletă de culori inspirată de diferitele branduri Booking Holdings.

"Când căutam cel mai bun loc pentru a deschide primul nostru Centru de Excelență, am vrut un loc care să răspundă nevoilor organizației noastre dinamice și diverse, nu doar acum, ci și în viitor, pe măsură ce vom continua să evoluăm", a declarat Paulo Pisano, Chief Human Resources Officer în cadrul Booking Holdings Inc. “Bucureștiul oferă specialiști și tinere talente în aceste domenii, numeroși furnizori și parteneri cu expertiză, o infrastructură digitală de înaltă calitate, dar și perspective promițătoare de creștere economică și facilități de birouri ultramoderne. Toate acestea au contribuit la decizia noastră de a deschide aici Centrul de Excelență. Suntem nerăbdători să ne extindem prezența în acest oraș vibrant.”

Booking.com este una dintre cele mai mari platforme de rezervări de camere la hoteluri din toată lumea. Afacerea a fost deschisă de antreprenorul Geert-Jan Bruinsma, în anul 1996, în Olanda, sub domeniul bookings.nl.

Brandul Booking.com propriu-zis a apărut însă în anul 2000, prin fuziunea afacerii bookings.nl cu o altă platformă, Bookings.org, fondată de antreprenorii Sicco și Alec Behrens, Marijn Muyser și Bas Lemmens.

În anul 2005, grupul american Priceline Group a cumpărat Booking.com pentru suma de 133 de milioane de dolari.

Începând cu anul 2018 Priceline Group, specializat în afaceri de marketplace online, și-a schimbat numele în Booking Holdings.

Înainte de criza COVID-19, care a lovit turismul și călătoriile, Booking Holdings a ajunsese la venituri anuale de circa 15 miliarde de dolari, din mai multe platforme online de rezervări de camere la hotel, bilete de avion, vacanțe, închirieri auto. În 2020, veniturile sale au picat abrupt, până la 6,8 miliarde de dolari.

Printre altele, Booking a ofert și un premiu de 20.000 de dolari unui startup românesc, în anul 2018: aplicația Questo, prin care utilizatorii descoperă în mod interactiv poveşti de la localnicii din mai multe oraşe.

Video - cum arată ansamblul de birouri în care se mută Booking, la București: