VIDEO Cum a evoluat o afacere din Iași, începută pe credit cu buletinul. Board Games Rewinded

Daca ai cumparat recent un Monopoly, Tzolk'in sau Nume de Cod în varianta romanească, sunt mari șanse ca jocul din cutie să fi trecut, mai întâi, prin mâinile a doi tineri din Iași. Ne-am revăzut cu Alex și Alexandra de la Lexgames.ro, pe care i-am cunoscut acum aproape 4 ani. Cum se fac jocurile de masă (boardgames), care sunt cele mai bine vândute și cum a evoluat afacerea începută pe un credit cu buletinul de la Banca Transilvania.

Cei doi ieșeni au început afacerea în 2007, "în 5 metri pătrați, cu o mică librărie, cu puține produse". La patru ani de la utima noastră întâlnire, Alex și Alexandra se gândesc să-și deschidă propriul depozit și investesc în noi produse și idei de afaceri.

"Ne-am descoperit pasiunea pentru jocurile de masă pe care nu prea am putut să ne-o mulțumim pentru că nu găseam jocuri. Am căutat noi să aducem. N-am găsit în România și atunci am început să căutăm în afară. Din afară am adus ușor ușor și am deschis un magazin online ― Lexshop ― în care am început să facem cunoscute minunățiile astea, pasiunea noastră. Am început cu un credit de nevoi personale luat de la o bancă și am clădit librăria asta minunată pe care o îndrăgește tot Iașiul. Creditul acela a fost undeva la 6.000 de lei. A fost destul de puțin, dar ne-a ajuns cât să începem să ne luăm cele necesare", explică Alexandra Vieru.

Cum funcționează Lexgames

"Nu toate jocurile sunt good seller sau best seller, dar cumva am reușit acum să avem o maturitate și să reușim să aducem nume cât mai bune. Sunt tot felul de firme în afară care fac jocuri, dar nu toate sunt pretabile pentru piața din România ― cum de altfel am simtit-o și pe pielea noastră pentru că multe jocuri nu se potrivesc chiar dacă în alte țări funcționează. Procedeul e în felul următor: cauți un joc, îl testezi, vezi dacă e ok, iei contact cu licențiatorul pentru că sunt niște licențe la mijloc. Dacă suntem de acord cu numărul de produse, cu sistemul de producție, cu toate cele, se ia și se traduce. Durează cam 6 luni toată procedura asta. Se traduce, se dă în producție și apoi ajunge pe piață. Nu se produce în România. În continuare nu avem tipografii, nu avem unde să le facem. Acum au început să mai apară câte o făbricuță care ar putea să facă câte ceva, dar nu neapărat la costurile la care am fi noi dispuși să le plătim. Sperăm la mai bine. Noi colaborăm cu firmele licențiatoare. Jocurile se produc în aceleași fabrici cu jocurile puse pe piață în Europa, SUA sau Asia. Nu se schimbă absolut deloc calitatea produsului, totul este identic doar că sunt făcute în limba română", explică Alexandra Vieru.

Traducerea

"Pe partea de traducere avem mai mulți colaboratori. Traducem și din germană și din engleză. Jocurile nu se pot traduce chiar de oricine pentru că necesită o persoană care chiar joacă și înțelege ce înseamnă jocul și ar trebui să-l joace înainte. De aceea nu avem un traducător autorizat ca să zic așa, dar avem foarte mare încredere în el pentru că e un foarte bun jucător de boardgames. Feedback-ul de când îl avem pe el în echipă este foarte bun", a menționat antreprenoarea.

Așa da/așa nu

Așa da

"La noi au funcționat în general party games pentru grupuri mai ― cum este Nume de Cod (avem o serie de 4 jocuri și vor mai apărea). Mai avem și jocuri de masă care sunt ceva mai complexe și avem o piață destul de bună creată pentru asta. Sunt jucători care le preferă pe acestea la care trebuie să-ți pui mintea la contribuție. Vorbim despre Tzolk'in care e un joc mai vechi, dar e foarte interesant și foarte bun. Și vorbim de Concordia pe care l-am pus anul acesta pe piață și e iarăși un joc excelent care nu are foarte multe reguli, dar este complex prin gândirea pe care o ai tu în timpul jocului", ne-a spus Alexandra.

Așa nu

"Seria de basme și jocuri, care e o serie foarte interesantă, care în afara țării noastre funcționează foarte bine. Sunt niște jocuri ca o cărticică în care ai povestea prezentată și pe baza poveștii ai joculețul creat. Este o metodă frumoasă de a face copilul să și citească, să se și joace, doar că la noi pur și simplu părinții au fost foarte reticenți la acest sistem. În general avem foarte mulți părinți reticenți la joacă pentru că mulți consideră că după 7 ani nu trebuie să te mai joci și trebuie doar să înveți. Și din păcate, foarte mulți părinți nu au timp să se joace cu copii lor și preferă jocuri de o singură persoană", a afirmat fondatoarea Lexgames.ro.

All time best seller

"Complicat de spus, dar totuși am să merg pe varianta cu Nume de Cod, chiar dacă nu am niște cifre exacte", a menționat antreprenoarea.

Investiții care nu au mers

"Apropo de investiții care nu au mers, am încercat să aducem benzi desenate pe piață. Am adus Marvel în România. Nu a funcționat, deși a fost singura chestie pe care am facut-o cu studiu de piață, cu plan de afaceri ― noi nu am făcut nicioadată lucrurile astea, le-am făcut doar după cum am simțit și cum am crezut noi.

Aici în schimb am contactat o firmă, s-au făcut toate demersurile necesare pentru că cei de la Marvel au avut niște pretenții. Toate predicțiile, chiar și cele mai rele spuneau că va funcționa: nu a funcționat", explică Alexandra.