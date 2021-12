VIDEO. Rulota Tracia Familia a fost omologată și poate circula pe șosele. Aventura unui prototip cu ambiție și a unui antreprenor român încăpățânat.

Prototipul rulotei concepute în România sub denumirea comercială Tracia Familia a primit omologarea RAR și poate circula legal pe șosele, spune Gabriel Bugnar, dezvoltatorul produsului.

Creatorul vehiculului vrea să deschidă producția cu o mică serie test de 20 de rulote și afirmă că e deja în discuție cu posibili investitori.

Deocamdată, prima rulotă post-decembristă concepută și asamblată în România este garată într-un parc de rulote de lângă București și așteaptă nu doar vreme bună de vacanțe ci și cumparători sau finanțatori pentru începerea producției la seria de test, în 2022.

Gabriel Bugnar, fondatorul Tracia Caravan, firma care dezvoltă vehiculul, spune că a putut începe construcția prototipului după ce a câștigat un premiu de 70.000 de euro la prima ediție, din 2016, a concursului de proiecte antreprenoriale pentru idei de afaceri și startup-uri Startarium Pitch Day.

Antreprenorul spune că, înainte de banii primiți ca premiu, investise deja cam 18.000 de euro în:

”Cu banii din premiu, după ce am plătit impozite la stat (cam 8-9000 de euro), am construit atelierul, am cumpărat componente, am început lucrul”, explică, pe scurt Gabriel Bugnar.